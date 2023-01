Pandemie-Folgen : Generation Corona und die Folgen

Es ist eine bittere Wahrheit, die Lothar Wieler, ehemaliger Präsident des Robert-Koch-Instituts, in der vergangenen Woche in einem Interview mit der „Zeit“ kundtat: „Es gab nie nur die Alternative: Entweder wenige Tote oder Schulen offen halten“, sagte Wieler. Auch in den frühen Phasen der Pandemie, als man noch kaum etwas über Infektiösität, Inzidenzen, R-Werte und Risikogruppen wusste, habe das RKI immer Empfehlungen abgegeben, „mit denen man den Betrieb in Schulen und Kitas hätte laufen lassen können, wenn auch unter Anstrengung.“

Doch Politik und Gesellschaft haben die Prioritäten anders gesetzt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Schulausfälle, Homeschooling und Wechselunterricht in Kauf zu nehmen, schienen der bessere Weg durch die Pandemie. Das dadurch offensichtlich entstehende Lerndefizit wurde in Kauf genommen. Und so wurde der Begriff „Generation Corona“ geprägt, der Kinder beschreibt, deren Schulbildung hinter jener der Vorgängergenerationen zurückbleibt – und die damit, wie immer mehr Studien zeigen, wohl ein Leben lang klarkommen muss.