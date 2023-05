Für die einen sind sie Relikte verfehlter Vergangenheitspolitik, für die anderen wichtige Erinnerungszeichen: Auch Ostasien hat einen Statuenstreit. Er betrifft in Südkorea, aber auch in den Vereinigten Staaten und Europa errichtete Denkmäler für die sogenannten „Trostfrauen“ (ianfu), die Zwangsprostituierten der Truppenbordelle des imperialen Japan, deren Zahl auf 200.000 geschätzt wird. Die Opfer stammten meist aus den besetzten Gebieten und Kolonien – viele aus Korea. Nur dreißig Prozent der Frauen überlebten das größte moderne System sexueller Sklaverei.

Auch nach 1945 gab es lange keine Gerechtigkeit für die „Trostfrauen“: Die Vereinigten Staaten, die Japan im Kalten Krieg als Verbündeten benötigten, übten Nachsicht bei Kriegsverbrechen, und der Grundlagenvertrag zwischen Japan und der Republik Korea 1965 klammerte das Thema der „Trostfrauen“ aus. Sie selbst kehrten oft aus Scham nicht zu ihren Familien zurück oder verbargen ihr Schicksal. Erst 1991 brach die ehemalige „Trostfrau“ Kim Hak-sun das Schweigen.

Die Historikerin Lin Li stellt in einem Aufsatz in der Zeitschrift „Frontiers: A Journal of Women Studies“ (Band 43, Heft 3, 2022 / University of Utah) Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen von „Trostfrauen“-Statuen an. Als Darstellung der Opfer sexualisierter Kriegsverbrechen sind „Trostfrauen“-Denkmäler historisch beispiellos. Im Zentrum von Lis Aufsatz steht die „Friedensstatue“ von Seoul. 2011 von den Künstlern Kim Seo-kyung und Kim Eun-sung gegenüber der japanischen Botschaft errichtet, zeigt sie ein sitzendes Mädchen in Hanbok-Tracht mit geballten Fäusten und geschlossenen Lippen. Ein Vogel auf der linken Schulter symbolisiert Freiheit und ist Medium zwischen den Toten und Lebenden. Der Schatten als alte Frau evoziert das heutige Lebensalter. Die Bronzestatue wurde zur Ikone der Wiedergutmachungsbewegung mit globalen Replikaten von Glendale bis Berlin. Doch stoßen „Trostfrauen“-Denkmäler allerorten auf Kontroversen, Hass, Vandalismus.

Die Autorin erörtert die Figur der „Trostfrau“ als Fokus territorialer Streitigkeiten und pornographischer Imagination. Li erkennt zwei Elemente des Hatespeech. Da ist zum einen die Verknüpfung der „Trostfrauen“-Thematik mit dem Streit um die territoriale Zugehörigkeit der Inselgruppe der Liancourt-Felsen, die auf Koreanisch Dokdo und Japanisch Takeshima heißen. So band ein nationalistischer japanischer Politiker 2012 ein „Takeshima-Monument“ an den Stuhl der Statue in Seoul. Zum anderen werden das Opferbild und seine betont würdige und dezente künstlerische Gestaltung durch herabsetzende Gegenbilder durchkreuzt: „Trostfrauen“ werden als freiwillige „Militärprostituierte“ und Profiteurinnen des Imperialismus denunziert. Seit 2013 kursieren Internet-Memes, welche die Statue parodieren, in japanischen sozialen Medien. Ein Grafiker mit dem Pseudonym Dai Inami postete 2014 das berüchtigte, auf der Friedensstatue basierende Bild „Sexy Lady“.

In den Vereinigten Staaten, wo bis 2020 fünfzehn Friedensstatuen errichtet worden waren, werden Aktivisten durch japanische Nationalisten rekrutiert wie den Youtuber Tony Marano, der von „Prostituierten-Denkmälern“ spricht oder Statuen Papiertüten überstülpt. Li sieht Parallelen zum Vandalismus rechter Akteure gegen Statuen für afroamerikanische Opfer rassistischer Ge­walt. Sie zieht ferner Analogien zu fallenden und neu errichteten Statuen in Ost und West. Die Entfernung oder Bewahrung bestimmter Denkmäler führt in bestimmten Gruppen zu einem Gefühl der Verletztheit. Während Konföderierten-Denkmäler, die als „Erbe der Sklaverei und des Rassismus“ ge­stürzt werden, von Konservativen zwecks Verteidigung des „südlichen Er­bes“ der Vereinigten Staaten als schützenswert hingestellt werden, wird die verbale, bildliche und tatsächliche Be­schmutzung der Friedensstatuen im Namen der Wiederherstellung der vermeintlich verletzten Ehre Japans unternommen.

Nach Auffassung der japanischen Regierung hätte die Statue in Seoul abgebaut werden müssen. So wurde es 2015 in einem Kompensationsabkommen vereinbart. Kritik an den Statuen kommt aber auch von liberal-koreanischer Seite. Die Entgegensetzung von Japan, dem Unterdrücker, und dem un­terdrückten Korea blende die zentrale Rolle koreanischer Kollaborateure aus, welche die Frauen an „Troststationen“ vermittelt hätten. Zudem zeigen Statuen, die oft kopiert und abgebildet worden sind, wie die „Säule der Stärke“ in San Francisco, eine „Mädchen-Großmutter-Dyade“. Anteilnehmend beobachtet in San Francisco eine alte Frau drei Mädchen. Das unsichtbar gemachte mittlere Lebensalter verweist auf das Verdrängte der postkolonialen Gedächtniskultur im konfuzianischen Korea.

Li weist auf Gründe koreanischer Zurückhaltung bei amtlicher Aufarbeitung des Traumas hin. Im Vietnamkrieg gab es massenhafte Vergewaltigungen, an denen südkoreanische Soldaten als Verbündete der Amerikaner mitwirkten. Die Opfer werden auf mehrere Zehntausend geschätzt. Soweit die südkoreanische Regierung sich beim Thema der „Trostfrauen“ überhaupt exponieren will, folgt sie nach Li einem geopolitischen Kalkül. Als Verfechterin der Frauenrechte tritt sie wohlweislich nicht in Erscheinung.

Auswege aus dem Statuenstreit könnte in Lis Augen ein transnationaler feministischer Pazifismus weisen: So erinnert die wiederum von Kim Seo-kyung und Kim Eun-sung geschaffene Statue „Vietnam Pieta – The Last Lullaby“, die eine ihr getötetes Baby umarmende Mutter zeigt, an das von südkoreanischen Truppen begangene Massaker von Bình Hoà 1966. Sie wurde neben einer „Trostfrauen“-Statue vor dem Franciscan Education Center in Seoul aufgestellt. Ansätze wie diese sind ein Signum dafür, dass das Streben nach Gerechtigkeit nicht an den Grenzen von Ethnie und Nationalität enden sollte.