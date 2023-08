Aktualisiert am

Im Sommer 2023 ist das Freibad zur erweiterten Kampfzone der postmigrantischen Gesellschaft geworden. Die Konflikte legen die Frage nahe, ob das Schwimmbad als Inbegriff des vollständig säkularisierten öffentlichen Raums gescheitert ist.

Wenn die Erwartung des kollektiven Ablegens der Kleidung auf dem Rasen, im Becken oder unter der Dusche von muslimischen Badbesuchern abgelehnt wird mit dem Verweis auf religiös begründete Körpernormen, muss die Bedeutung von Religion im öffentlichen Raum neu ausgehandelt werden. Wenn die einen immer weniger anhaben und die anderen sogar mehr als so mancher außerhalb des Schwimmbades, wird die Toleranzerwartung auf eine besondere Probe gestellt. Schließlich ist Toleranz für Minderheitspraktiken etwas anderes als die Änderung der Mehrheitspraktiken aus Respekt für die Minderheiten. Ist der Konflikt um die öffentliche Sichtbarkeit des Körpers friedlich lösbar?

Bademoden mit Symbolcharakter

Ines Michalowski hat zu dieser Frage im Sommer 2019 101 Interviews mit Gästen in Frei- und Hallenbädern geführt. Die Stichprobe ist natürlich nicht repräsentativ, dafür nahmen zu viele Frauen, Muslime und Türkisch sprechende Personen an den Interviews teil. Dafür bot die Gesprächssituation im Schwimmbad selbst Einblicke in die Legitimationsrepertoires zu Körperpraktiken, die eine repräsentative Befragung nicht ermöglichen könnte. Im Mittelpunkt der Gespräche stand dabei die Frage, wie die Badegäste es mit dem Burkini halten.

Das Tragen eines solchen zweiteiligen Schwimmanzugs, der den gesamten weiblichen Körper mit Ausnahme der Hände, der Füße und des Gesichts bedeckt, führt in den deutschen Schwimmbädern zu der paradoxen Situation, dass die Trägerinnen dieses „konservativ-innovativen“ Kleidungsstückes gerade deshalb als besonders sichtbar empfunden werden. Der im Schwimmbad omnipräsente „normierende Blick der Anderen“ führt daher zu einer unbeabsichtigten Auffälligkeit ihrer Trägerinnen, die natürlich unter den Befragten zu starken Haltungen führt: Der Burkini hat einen Symbolcharakter. Michalowski bemerkt, dass er von Nichtmuslimen tatsächlich als Verletzung gängiger öffentlicher Normen als auch der üblichen Funktionalitätserwartungen an Badekleidung gewertet wird. Die meisten Nutzer begriffen das Schwimmbad und die dortigen Körperpraktiken als vollkommen abgelöst von Religion.

Säkularisierte Körperscham

Ein Verständnis für das Tragen des Burkinis als Ausdruck einer religiös geprägten Körperscham, so Michalowski, sei von den meisten Badegästen darum auch nicht zu erwarten. Scham sei als Gefühl aus der Öffentlichkeit des Schwimmbads nicht völlig verschwunden, doch sie habe sich sozusagen „biologisiert“, da sie nur noch für aus der ästhetischen Norm fallende, also vor allem übergewichtige Körper empfunden werde.

Religiöse Scham dagegen wird nicht (mehr) verstanden, aber durch ein notgedrungenes Ausweichen auf höhere Werte wie Diversität und Selbstbestimmung eingeordnet. Klar wird aber auch, dass der Respekt für die Selbstbestimmung der Burkiniträgerinnen von den nichtmuslimischen Befragten mit einer nahezu Nulltoleranzhaltung gegenüber der Erwartung quittiert wird, dass man jetzt etwa in den dafür abgegrenzten Bereichen nicht mehr nackt duschen sollte.

Michalowski will sich nicht festlegen, welches Szenario in Zukunft für die deutschen Freibäder das wahrscheinlichste werden könnte. Doch es dürfte wohl eher die Regel werden, dass in den Freibädern zwei Gruppen sozusagen unverhüllt aufeinandertreffen werden: Eine immer weiter säkularisierte Mehrheitsgesellschaft, die im Schwimmbad eben beides toleriert: den Burkini ebenso wie Frauen oben ohne. Und eine sich womöglich noch stärker religiös bindende oder zumindest „nur zurückhaltend säkularisierende“ muslimische Minderheit.

Damit bliebe der öffentliche Raum für religiöse Minderheiten unvollständig, so Michalowski. Es sei denn, die Städte und öffentlichen Träger der Badeanstalten zögen aus den jüngsten Auseinandersetzungen etwa in den Berliner Bädern den Schluss, zur Konfliktvermeidung nach Religionszugehörigkeit getrennte Bereiche oder sogar getrennte Bäder einzurichten.

Der Burkini verletzt nicht die Gefühle der Nichtreligiösen, und genauso wenig darf die Nacktheit der Nichtreligiösen die Gefühle der Religiösen verletzen. Das Schwimmbad als Organisation könne seine Besucher aber nur bedingt zu solchen Haltungen erziehen, resümiert Michalowski völlig zu Recht. Statt Bademeister und Security-Mitarbeiter liegen andere Kandidaten für diese Erziehungsaufgabe auf der Hand: Es sind bei Jüngeren deren Eltern, und insgesamt die Religion selbst.

Ines Michalowski: Säkularität im Schwimmbad. Einstellungen zu eigenen und fremden Körperpraktiken. KZfSS, online veröffentlicht im Juli 2023.