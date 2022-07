Soziologie der Parteien : Wo bleiben die autoritären Linken?

Wie politische Orientierung und Einkommen und Bildung zusammenhängen, das hat sich in den vergangenen Jahren radikal gewandelt. In der modernen Parteienlandschaft wählen viele wider der eigenen Interessen – gezwungenermaßen.

In den vergangenen Jahren ist die einst so stabile Parteienlandschaft in Westeuropa und anderswo in Bewegung geraten. In vielen Ländern haben Volksparteien, die sich lange Zeit an der Macht abgewechselt hatten, einen großen Teil ihrer Wähler verloren. In einigen sind sie fast zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Gleichzeitig sind am rechten Pol des Parteienspektrums neue, populistische Parteien entstanden und in die Parlamente eingezogen. Viel spricht dafür, dass es sich um einen tiefgreifenden und über länderspezifische Konjunkturen hinausgehenden Wandel handelt.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie untersuchen die Politikwissenschaftler Herbert Kitschelt und Philipp Rehm die Ursachen und das Ausmaß dieses Wandels. Sie greifen auf Daten aus Westeuropa, den USA, Australien und Japan zurück und verfolgen einen Ansatz, der sich von anderen Analysen vor allem durch ein sehr sparsames Erklärungsmodell unterscheidet. Die Transformation des Parteiensystems ist bereits mit den unterschiedlichsten Entwicklungen in Verbindung gebracht worden, etwa mit technologischem Wandel, Globalisierung, Bildungsexpansion und Säkularisierung. All dies hat zweifellos Einfluss auf die Wählerpräferenzen, also auf die Nachfrageseite der Politik. Kitschelt und Rehm schlagen dagegen vor, das Spektrum politischer Einstellungen auf zwei Dimensionen zu reduzieren: Einkommen und Bildung. Sie argumentieren, dass andere Faktoren wie Beruf, Status und religiöse Überzeugungen eng genug mit diesen beiden Merkmalen zusammenhängen, um diese Vereinfachung zu rechtfertigen. Man weiß etwa, dass Personen mit niedrigem Einkommen eher für Umverteilung votieren, Personen mit hohem Einkommen eher dagegen.