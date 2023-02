Warteschlange am Flughafen Schwechat in Österreich. Bild: dpa

In der sozialen Welt der Fernreisenden gibt es Touristen oberen, mittleren und unteren Ranges. Der Grund dafür liegt in der ungleichen Verteilung der Reisefreiheit, die sich ihrerseits, mindesten in groben Zügen, nach der internationalen Reputation des jeweiligen Heimatlands richtet.

Ordnet man die Reisepässe verschiedener Staaten nach ihrem Gebrauchswert für den Reisenden, stehen an der Spitze die Pässe etwa der Amerikaner, der Kanadier, der Deutschen, die ihrem jeweiligen Inhaber die ungehinderte Einreise in 180 bis 190 Staaten gewähren. Die Pässe der Russen, der Türken, der Kolumbianer leisten dies nur für 110 bis 130 Zielländer, und die Iraner und Inder müssen sich mit 40 bis 60 Destinationen begnügen. Wer also einem der reichen und angesehenen Industriestaaten entstammt, ist praktisch überall willkommen. Bürger armer oder politisch instabiler Länder müssen dagegen ungleich größere Hürden nehmen, um Reiseziele in attraktiveren Regionen zu erreichen.

Praktischer Sinn dieser Ungleichbehandlung ist das Differenzieren zwischen offiziellem Vertrauen und offiziellem Misstrauen in Fremde. Wo den einen unkritisch unterstellt wird, sie würden schon keine Schäden anrichten, wenn man sie ins Land lässt, müssen sich die anderen erst noch misstrauischen Prüfungen unterziehen. Statt einfach nur den Pass vorzuzeigen, müssen sie sich um ein Einreisevisum bemühen, um eine glaubhafte Darstellung ihrer Einkommensverhältnisse, ein Schreiben ihres Gastgebers oder um eine schon bei der Einreise vorzulegende Rückfahrkarte. Und wo die einen sicher sein können, dass der Pass ihnen den Zugang zum fremden Land bahnt, da müssen die anderen darauf gefasst sein, dass man sie auch bei noch so lückenloser Dokumentation unter irgendeinem Vorwand draußen hält.

Durchwinken oder Demütigung

Die misstrauische Regelung soll es potentiellen Migranten erschweren, als Touristen getarnt in das Land ihrer Ambition zu gelangen. Aber ihre unbeabsichtigte Nebenfolge liegt darin, Touristen zweiter Klasse mit starken Aufstiegsmotiven zu schaffen. Das jedenfalls ist die These einer Befragung, die der israelische Soziologe Yossi Harpaz unlängst vorgelegt hat. Er will freilich nicht nur zeigen, was man auch aus ähnlichen Untersuchungen schon weiß: dass die Leute ihre zweite Staatsbürgerschaft oft im Interesse von Reiseerleichterungen erwerben. Das eigentliche Beweisziel liegt darin, dass es neben dem höheren Gebrauchswert des besseren Passes auch sein höherer Schauwert ist, der ihn für Reisende attraktiv macht. Man möchte das institutionelle Vertrauen, das man genießt, nicht nur nutzen, sondern auch zeigen.

Harpaz erläutert dies an der Situation auf den Flughäfen. Dort gebe es eine Schlange, in der die Reisenden mit den guten EU-Pässen vertrauensvoll durchgewinkt werden, und eine andere, in der man in Ermangelung eines solchen Passes jederzeit zum Gegenstand argwöhnischer Überprüfung werden kann. Der Autor sieht darin eine Art von öffentlicher Demütigung, der zu entkommen ein eigenes Motiv für den Erwerb eines zweiten und besseren Passes darstellt.

Dies versucht er anhand von Interviews mit zwei Gruppen Reisenden zu zeigen, die zusätzlich zu ihrer ur­sprünglichen Staatsbürgerschaft, die sie jener Demütigung aussetzte, auch noch einen EU-Pass erworben haben und seither über Aufstiege in der formalen Rangordnung der Touristen berichten können. Bei einer ersten Gruppe von Befragten handelte es sich um Serben, die sich als Christen und als Europäer vor allem mit EU-Staaten wie Ungarn vergleichen und an deren Freizügigkeit teilhaben wollten. Viele Befragte gaben denn auch an, das Ge­fühl der Vorzugsbehandlung an den Flughäfen als eine Art von verdienter Gleichstellung zu genießen: Nun ge­hören auch wir zu den Vertrauenswürdigen.

Nun kann man über das Gewicht der Motive streiten. Wie will man wissen, ob es wirklich die Freude am vorteilhaften Sozialvergleich war, die den europäischen Pass attraktiv macht, und könnten es nicht auch seine handfesteren Vorteile sein? Dagegen sprechen die Motive der zweiten Gruppe. Hier ging es um Israelis mit europäischen Vorfahren, die den EU-Pass erwarben, obwohl schon ihr erster Pass ihnen fast alle Türen öffnete. Da er ihnen wenig mehr einbrachte als den Zugang zur Schlange der Privilegierten, müsse das eigentliche Motiv in diesem sichtbaren Statusgewinn liegen. In der Tat gaben die Befragten an, vor allem dies zu genießen – und zwar nicht etwa im Vergleich mit anderen Nationen, der dem israelischen Exzeptionalismus ganz fernliegt, wohl aber mit den anderen Bürgern ihrer Heimat, die sich unverändert in die zweite Schlange einreihen müssen.