Stellen wir uns vor, alle Exemplare von Schillers „Wilhelm Tell“ wären in den Kriegen des zwanzigsten Jahrhunderts vernichtet worden und wir kennten das Werk nur noch, weil der Büchmann daraus geflügelte Worte wie „Der kluge Mann baut vor“ oder „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“ bringt, weil Theaterführer den Inhalt des Stücks zusammenfassen oder Grammatiken einzelne Verse als Beispielsätze zitieren. Weite Teile der antiken Literatur sind auf diesem indirekten Weg höchst lückenhaft überliefert, darunter die Hauptwerke der griechischen Philosophie vor Platon. Wir kennen sie nur, weil spätere Autoren aus ihnen zitieren oder ihre Lehrmeinungen referieren. Diese Armseligkeit der Überlieferung steht in betrüblichem Gegensatz zu der Bedeutung, die frühgriechische Denker durch ihr „anfängliches Fragen“ (Uvo Hölscher) für die gesamte europäische Philosophiegeschichte bis hin zu so gegensätzlichen Köpfen wie Martin Heidegger und Karl Popper besitzen.

Es war deshalb im Jahr 1999 ein spektakuläres Ereignis, dass Alain Martin und Oliver Primavesi Papyrusbruchstücke aus einer vollständigen Ausgabe des Lehrgedichts „Physika“ des sagenumwobenen Dichterphilosophen Empedokles (etwa 484/483 bis 424/423 vor Christus) erstmals herausgaben. Dieser am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts kopierte Straßburger Empedokles-Papyrus wurde später als Unterlage eines mit Kupferblättern beklebten Schmuckkragens benutzt, der wohl einer ägyptischen Mumie angelegt worden war. Der deutsche Archäologe Otto Rubensohn hatte das Stück 1904 bei einem Antiquitätenhändler in Achmim, dem antiken Panopolis, gekauft, der es seinerseits wohl aus einer der nahegelegenen Nekropolen bezogen hatte. Über das „Deutsche Papyruskartell“ gelangte der Papyrus 1905 in die Straßburger Universitätsbibliothek. Gewiss, auch dies sind nur Fragmente, aber doch solche, deren Auswahl nicht vom Interesse eines zitierenden Autors bestimmt ist. In unserem Wilhelm-Tell-Szenario entspräche dies dem Sachverhalt, dass das Bruchstück einer Seite aus einer einstmals vollständigen Ausgabe des Schiller-Dramas gefunden würde.

Wir sind nichts als die Elemente

Im Falle des Empedokles gelang es Martin und Primavesi, den Neufund mit durch Zitate bekannten Versen zu kombinieren und so erstmals längere zusammenhängende Partien des ersten Buchs der Physika wiederzugewinnen, verbunden mit neuen Einsichten in den philosophischen Gehalt und die poetische Formung des Werkes (diese war es, die spätere Autoren, etwa Lukrez, besonders schätzten). So zeigte sich, dass Empedokles von den vier Elementen (Feuer, Luft, Wasser und Erde) in der Wir-Form sprechen kann, um damit deutlich zu machen, dass wir Menschen in Wahrheit nichts anderes seien als die keinem Werden und Vergehen unterworfenen Elemente. Zudem offenbarte sich, dass die Kosmologie der Physika in Analogie zum Mythos von den in ein irdisches Strafgericht verbannten Göttern (Dämonen) im anderen großen Werk des Empedokles, den „Reinigungen“, gestaltet ist. Auch die Erforschung römischer Empedokles-Adaptatoren erhielt durch den Straßburger Fund mächtigen Auftrieb – von Lukrez über Ovids Metamorphosen bis hin zu einem fälschlich Vergil zugeschriebenen Kleinepos, in dem die Herstellung eines Kräuterkäses parodistisch im Stile der empedokleischen Kosmogonie geschildert wird.

Gespannt folgte man darum jetzt, fast ein Vierteljahrhundert nach der Herausgabe des Straßburger Empedokles, einer Einladung nach Lüttich, wo der junge belgische Papyrologe Nathan Carlig, flankiert von Martin und Primavesi, ein unediertes Papyrusbruchstück präsentierte, das nach Auffassung des gelehrten Trios Teile von bislang unbekannten Versen des Empedokles enthält. Carlig hatte den Papyrus, der im Mai oder Juni 1941 von der Société Fouad Ier de papyrologie in Kairo wahrscheinlich aus dem Antiquitätenhandel erworben worden war, im Keller des dortigen Institut français d’archéologie orientale aufgespürt.