Universalität der Musik : Alle mal singen!

Die Frage nach den universellen Gesetzen, denen das Weltgeschehen unterliegt, beschäftigt den Menschen seit jeher. Für die Naturwissenschaften gehört sie zum Kern ihres Selbstverständnisses. Zum Beispiel hat eine Aussage dazu, wie sich eine Masse im Schwerefeld einer anderen verhält, eben nur dann einen Wert, wenn sie gleichermaßen für zwei Planeten im Weltall gültig ist wie für einen Stein, der auf der Erde fallen gelassen wird. Die Abstraktion, dass beide Fälle durch dasselbe Gesetz beschrieben werden, gelang der Physik erst Ende des siebzehnten Jahrhunderts durch Isaac Newton.

Doch ebenso wie in den Naturwissenschaften, denen der Anspruch auf Universalität sozusagen innewohnt, versuchen auch die Kulturwissenschaften zuweilen, allgemeingültige Aussagen über das menschliche Zusammenleben zu treffen. So erschien kürzlich in der Zeitschrift „Science“ eine Studie mit dem Titel „Universality and diversity in human song“. Sie ist sicher eine der umfassendsten empirischen Arbeiten, die bislang zur Frage nach Universalität in der Musik verfasst wurden. Denn sie stützt sich auf eine riesige Menge an ethnographischen und akustischen Aufzeichnungen, deren systematische Auswertung erst durch den aktuellen Stand der Datenverarbeitung möglich geworden ist. Zwar wird in der Zusammenfassung des Artikels suggeriert, es gehe allgemein um Musik, man muss aber unbedingt erwähnen, dass tatsächlich nur unbegleitete Vokalmusik, also gesungene Worte, untersucht wurden. Kommt man damit einem stichhaltigen Beleg für die romantische Vorstellung näher, dass Musik wirklich so etwas wie die universelle Sprache der Menschheit sei? Eine Völker und Wortsprachen verbindende „Grammatik“ von Gefühlen und sozialem Verhalten?