Vorgeschichte des Rassismus : Der Moment des Pigments

Als er 1644 aus Niederländisch-Brasilien in seine europäische Heimat zurückkehrte, malte Albert Eckhout acht Ölbilder, die in lebensgroßen Pendants jeweils eine Vertreterin und einen Vertreter der Bevölkerungsgruppen der Kolonie zeigen. Eckhout hatte als Hofmaler des Gouverneurs von „Neu-Holland“, Johann Moritz von Nassau-Siegen, sieben Jahre in Brasilien verbracht, wo er mit einer Reihe europäischer Gelehrter an der wissenschaftlichen Erschließung der Kolonie mitwirkte. Die Bilder dienten der Sammlung und Verbreitung kolonialen Wissens, dürften aber auch als repräsentative Inszenierung der brasilianischen Gesellschaft in Auftrag gegeben worden sein. 1654 schenkte Johann Moritz die Bilder dem dänischen König, der sie in seiner Kunst- und Wunderkammer in Kopenhagen ausstellte. Heute sind sie in der ethnologischen Abteilung des dänischen Nationalmuseums im Rahmen der Dauerausstellung „People of the Earth“ zu sehen.

Es gab zwar durchaus Künstler, die schon vor Eckhout die Neue Welt bereist hatten, um Menschen zu zeichnen oder zu aquarellieren, denen sie dort begegneten – wie Ende des sechzehnten Jahrhunderts John White im heutigen North Carolina. Großformatige Gemälde aber, die einzelne nichteuropäische Menschen dort zeigen, wo sie lebten, sucht man vor Eckhout vergeblich. Als „ethnographische Typenporträts“ sind diese Paarbilder bezeichnet worden, die einen brasilianischen Kollektivkörper herstellen und auf diese Weise eine Entwicklung von indigener „Wildheit“ zu europäischer „Zivilisation“ als topographisches, kulturelles und nicht zuletzt auch chromatisches Nebeneinander in Szene setzen.