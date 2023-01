Ratzinger-Preis : Benedikts Vermächtnis

Der Jurist Joseph Weiler erhielt als erster jüdischer Gelehrter den im Vatikan in Absprache mit dem Namensgeber vergebenen Ratzinger-Preis. Papst Franziskus nutzte die Feierstunde am 1. Dezember 2022 für eine kirchenpolitische Positionsbestimmung.

Ökumenische Mitarbeiter der Wahrheit: Am 1. Dezember empfing der emeritierte Papst Benedikt XVI. die Ratzinger-Preisträger des Jahres 2022, Joseph Weiler (links) und Michel Fédou. Bild: via REUTERS

Unter den letzten Besuchern, die der emeritierte Papst Benedikt XVI. in seinem Refugium in den Vatikanischen Gärten empfing, waren die Preisträger des Joseph-Ratzinger-Preises 2022, den die „Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI“ seit 2011 jährlich für „besondere wissenschaftlich-theologische Leistungen im Kontext des Gegenwartsdiskurses“ vergeben hat, in enger Absprache mit dem Namensgeber (und finanziert aus Erträgen seiner Bücher).

Die beiden Preisträger des Jahres 2022 stehen gleichermaßen für das Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils wie für wissenschaftliche und persönliche Sympathien Ratzingers. Der am Centre Sèvres lehrende französische Jesuit und Patristiker Michel Fédou ist ein Theologe in der Tradition des großen Konzilstheologen Henri de Lubac und der Theologie des Ressourcement, die eine kirchliche Erneuerung aus den Quellen des Christentums anstrebte. Der an der New York University lehrende Jurist Joseph Halevi Horowitz Weiler, der als erster jüdischer Gelehrter mit dem Preis ausgezeichnet wurde, hat sich mit Fragen der Religionsfreiheit, mit dem Verhältnis von Glaube und Vernunft, mit Werten und Tugenden in einer säkularisierten Gesellschaft beschäftigt. Dabei sieht sich der klassische Liberale Weiler mit dem Denken Joseph Ratzingers in einem Einklang („sintonia“), der sich über dogmatische Unterschiede und Unvereinbarkeiten hinweg auf Verbindendes bezieht.

Nach innen und nach außen gerichtet

Wie dieser Ansatz die Komplexität ka­tholisch-jüdischer Beziehungen seit dem Konzil spiegelt, erhellt ein Buch der in Je­rusalem lehrenden Religionshistorikerin Kar­ma Ben-Johanan, die in den Jahren 2021 und 2022 Stiftungsprofessorin für Ge­schichte und Ge­genwart des jü­disch-christlichen Verhältnisses an der Berliner Humboldt-Universität war („Ja­cob’s Youn­ger Brother“. Chri­stian-Jewish Relations after Vatican II. Harvard University Press, 2022). In beiden Ge­mein­schaften fänden je­ zwei Diskurse statt, be­richtet Ben-Johanan: „ein internes Ge­spräch, in dem jüdische wie christliche Wahrheitsansprüche sich weiterhin weitgehend gegenseitig aus­­schließen, und ein nach außen gerichteter Diskurs, der auf Ge­sten und Symbolen be­ruht, mitunter gar auf Freundschaften, die zentrale dogmatische Differenzen und Diskrepanzen verhüllen und stattdessen auf gemeinsame religiöse Grundlagen zielen“.

Reich an Gesten und Symbolen war auch die Preisverleihung selbst, die Papst Franziskus am 1. Dezember in der Sala Clementina des Apostolischen Palasts vornahm. Ratzingers Nachfolger hatte es sich auch diesmal nicht nehmen lassen, den Preis persönlich zu übergeben. Franziskus würdigte die Rolle Joseph Ratzingers bei der Entstehung zentraler Dokumente des Zweiten Vatikanums und bei deren Interpretation und Umsetzung. Erst kürzlich habe dieser erneut unterstrichen, dass das Konzil dauerhaft seine entscheidende Funktion ausübe, denn es habe die notwendige Orientierung gegeben, um die zentrale Frage von Wesen und Sendung der Kirche in unserer Zeit neu zu formulieren. Ratzingers Gesammelte Schriften, deren deutsche Ausgabe fast abgeschlossen ist, böten eine solide theologische Basis für den Weg der Kirche: einer „lebendigen“, „synodalen“ Kirche, die er als Communio zu verstehen gelehrt habe, die auf dem Weg sei, vom Geist des Herrn geführt, immer offen für die Mission der Verkündigung des Evangeliums und des Dienstes an der Welt, in der sie lebt.

Die Feststellung, dass Lehramt und Denken seines Vorgängers „nicht auf die Vergangenheit gerichtet, sondern für die Zukunft, für die Umsetzung des Konzils und für den Dialog zwischen der Kirche und der Welt von heute fruchtbar sind, gerade in den aktuellsten und umstrittensten Bereichen wie der ganzheitlichen Ökologie, den Menschenrechten, der Begegnung unterschiedlicher Kulturen“, ließ sich durchaus als Monitum an die Fondazione Ratzinger verstehen, die Franziskus zur Zusammenarbeit mit den nach Johannes Paul I. und Johannes Paul II. benannten vatikanischen Stiftungen ermutigte. Denn mit der im Oktober an der Franciscan University of Steubenville organisierten Konferenz „Ratzinger’s Ecclesiology in its Wider Theological Context“, bei der harsche Kritik an dem von Franziskus ausgerufenen „Synodalen Prozess der Weltkirche“ zu hören war, hat sich die Stiftung Ratzinger auf Alleingänge begeben, die auch den Schulterschluss mit der Religiösen Rechten einschließen.

Die römische Preisverleihung hingegen geriet zum synodalen Ereignis, nicht nur durch die deutlichen diskursiven Wegmarken des Bergoglio-Papstes. Schon auf den langen Treppen hinauf zur Sala Clementina hatte sich unversehens eine vielstimmige Weggemeinschaft gefunden. Kardinäle und Kurienerzbischöfe haben ihr eigenes Entrée, doch auf den Stufen plauderten Jesuiten mit Rabbinern, Juristinnen mit Exegeten, mittendrin in intensivem Gespräch die Untersekretärin der vatikanischen Bischofssynode Nathalie Becquart, die am Vortag einen Band mit päpstlichen Texten zur Synodalität vorgestellt hatte („Camminare insieme“. Libreria Editrice Vaticana, 2022).

Mehr zum Thema 1/

Mehr als 75 Jahre hat Joseph Ratzinger, wie er in seinem „Geistlichen Testament“ von 2006 schreibt, „den Weg der Theologie begleitet“, „mit den wechselnden Generationen unerschütterlich scheinende Thesen zusammenbrechen sehen, die sich als bloße Hypothesen erwiesen“. Seine eigene Theologie wird auf dem Weg seiner Kirche eine wichtige Ressource bleiben. Ihre Rezeption, die mancher aus Ratzingers Entourage wohl gern mit einer schnellen Heiligsprechung petrifiziert sähe, liegt nun in den Händen einer lebendigen, mängelbehafteten, schuldig gewordenen, verletzten und suchenden Weggemeinschaft. Die sich ermutigen lassen kann von der Erfahrung, die Joseph Ratzinger selbst als Vermächtnis formuliert hat: dass aus dem „Gewirr der Hypothesen“ immer wieder neu die Vernunft des Glaubens hervorgetreten ist und hervor­tritt.