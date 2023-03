Von den prägenden Variablen der sozialstrukturellen Schichtung der Gesellschaft – Bildung, Alter, Geschlecht, Einkommen, Beruf – ist Vermögen vielleicht diejenige mit dem größten Empörungspotential. Extreme Ungleichheit wird hier als Skandal, ja gar als Bedrohung des Zusammenhalts einer am Ideal der Gleichheit orientierten Gesellschaft empfunden. Entsprechend wird der starke Anstieg der Vermögenskonzentration der vergangenen Jahre als ein Verteilungsproblem diskutiert.

Aus Vermögen folge wirtschaftliche und politische Macht, was als umso problematischer angesehen wird, je weniger dieses Vermögen auf eigene Leistungen zurückgeht, sondern vielleicht sogar geerbt wurde. In Deutschland besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung rund 35 Prozent des gesamten Vermögens, während rund 25 Prozent der Bevölkerung kein Vermögen besitzen oder verschuldet sind. Dennoch gibt es kaum empirische Arbeiten darüber, ob diese steigende Relevanz von Vermögen die Klassenstruktur der Gesellschaft selbst verändert hat.

Kapitalbesitzer haben 63-mal soviel Einkommen wie Mieter

Die empirische Klassensoziologie blickt für ihre Analyse der ökonomischen Ungleichheit bislang kaum auf die Ungleichheiten der Vermögen. Nora Waitkus zufolge ist das von Nachteil, weil „Einkommen aus Arbeit und Vermögen nur moderat korrelierten“. Soll heißen: Das Vermögen der wirklich Reichen entstammt eher nicht ihren eigenen beruflichen Tätigkeiten – sie haben es vielmehr geerbt. Und ab einem gewissen Umfang des Vermögens vermehrt es sich ohnehin durch sich selbst in Form von Renditen und Beteiligungen an Anlagevermögen. Einkommen und Vermögen hängen am deutlichsten noch in der Mitte der Einkommensstruktur voneinander ab, während die Verschuldung am unteren Rand der Einkommenshierarchie und die immensen Vermögen am oberen Rand wenig mit dem aktuellen Einkommen der Personen zu tun haben.

Ein weiteres Problem der Konzentration auf die berufliche Stellung sei ihr „methodologischer Individualismus“: Er konzentriere sich auf die individuelle Position eines Einzelnen auf den Arbeitsmärkten, vernachlässige aber, dass Vermögen nicht nur von Individuen besessen werden, sondern von Familien, Firmen und Organisationen. Es hängt also stark von der Methode ab, als wie drastisch sich die Vermögensungleichheiten in der Gesellschaft darstellen. Gelingt das Waitkus besser?

Ihre Analyse der Daten des Sozioökonomischen Panels von 2002, 2007, 2017 und 2021 zeigt, dass große Unternehmer und Selbständige deutlich vermögender sind als alle anderen Berufsgruppen. Die Dienstleistungsarbeiter haben demnach am wenigsten. Es macht einen Unterschied, ob man nur zur Miete wohnt oder ein Eigenheim besitzt. Immobilienbesitz sei als „Determinante der Klassenlage“ in Deutschland zwar schon aufschlussreich, aber immer noch nicht wirklich entscheidend: Zwar verfügten die Eigenheimbesitzer über im Durchschnitt fast siebenmal so hohes Nettovermögen wie die Mieter. Doch Kapitalbesitzer wiesen fast neunmal so viel Einkommen auf wie Eigenheimbesitzer und fast 63-mal so viel wie Mieter.

Wenn man daran anschließend die Vermögensklassen nach der Zusammensetzung ihrer Portfolios unterscheidet, komme man zu einer Aufteilung der deutschen Gesellschaft in sechs Klassen: die ökonomische Elite, die Finanzelite, die Hauseigentümerklasse, die Einkommensklasse, die verschuldete Mittelklasse und schließlich die Vermögensarmen.

Waitkus berechnet, dass die Angehörigen der ökonomischen Elite in ihrem Sample über ein durchschnittliches Pro-Kopfvermögen von rund 725.000 Euro verfügten, während die Vermögensarmen gerade mal 11.000 Euro hätten. Blickt man nur auf das jeweilige Einkommen aus Arbeit, sehen die Unterschiede im Vergleich dazu fast marginal aus: Nur 4152 Euro betrage das durchschnittliche Arbeitseinkommen der ökonomischen Elite – nicht einmal viermal so viel wie die 1120 Euro der Vermögensarmen.

Menschen mit einem ähnlichen Einkommensniveau können also erheblich unterschiedliche Vermögenswerte besitzen, was auf unterschiedliche „Reproduktionsstrategien“ hindeute. Die Reichen lassen ihren Reichtum arbeiten, die Armen müssten zu geringen Löhnen selbst arbeiten – das ist die vertikale Achse der Vermögensungleichheit. Aber auch horizontal sind die Vermögensverhältnisse innerhalb von Klassen, die einen ganz ähnlichen sozioökonomischen Status hätten, sehr verschieden. Die Erforschung der „intergenerationalen Transmission von kapitalspezifischen Reproduktionsstrategien“ sei bislang in Deutschland ein Desiderat geblieben, schließt Waitkus. Wir wissen also zu wenig darüber, warum die Gesellschaft immer ungleicher wird.