Kinderrepubliken : Aus Spiel wurde Erntearbeit

Die Sehnsucht nach Autonomie dürfte bei Kindern in diesem Pandemie-Sommer besonders groß sein. Modellstädte geben ihnen die Chance, in die Rollen der Erwachsenen zu schlüpfen, als Politiker, Polizistin oder Schreiner, eben als Macher und Entscheider. Ursprünglich wurden diese Rollenspiele zur Disziplinierung straffälliger Kinder entwickelt. Heute wird man hier sogar zu Missetaten angestiftet. „Auch ein Banküberfall kann in diesem Handlungskontext sinnvoll sein“, sagt die Pädagogin Margit Maschek.

Maschek betreut die Modellstadt Mini-München, etwa achtzig solcher Miniaturwelten gibt es in Deutschland. Wegen Covid-19 wurden die Angebote des Ferienprogramms im August erstmals über die Stadt verstreut. Mini-Rathaus und Mini-Museum quartierten sich in ihren Vorbildern ein, was das Ganze noch authentischer machte. Das erste Mini-München im Jahr 1979 war gegen die Exklusion von Kindern gerichtet: Diese wurden bis dahin nicht bloß behütet, sondern auch bevormundet. Mit der Kritik daran schloss sich ein pädagogischer Kreislauf, denn in den Vereinigten Staaten waren es just die Modellstädte gewesen, welche die Exklusion der Kinder aus der Gesellschaft erst vollzogen. Sie sollten sie von echter, in der Familienwirtschaft üblicher Arbeit befreien und mit gespielter Arbeit trösten. Sprich: Dasselbe Konzept, das heute zur Partizipation befähigt, schränkte sie damals ein.

Disziplinierende Macht der Demokratie

Die Kategorien Spiel und Arbeit sind nicht über konkrete Tätigkeiten definiert, sondern lassen sich willkürlich festlegen. Zu diesem Ergebnis gelangt die amerikanische Historikerin Jennifer Light in einem unlängst erschienenen Buch („States of Childhood“. From the Junior Republic to the American Republic, 1895-1945. MIT Press, Cambridge, Mass. 2020. 480 S., Abb., br., 40,– US-Dollar). Die erste Kinderrepublik, in der beides vermischt wurde, entstand 1895 bei Freeville, New York. Ihr Gründer William George, „Daddy“ genannt, hatte schon in New York City mit Straßenkindern gearbeitet. Zum Unabhängigkeitstag holte er 144 Kinder aus prekären Verhältnissen aufs Land. Was als Sommer-Camp begann, wurde zu einer Kinderrepublik, die mehr als 100 Jahre Bestand hatte und Tausende Kleinrepubliken im ganzen Land inspirierte.

Gebäude, Gesetze, aber auch die soziale Ungleichheit wurden den Vereinigten Staaten nachempfunden. Die „Ausreise“ kostete die Kinder Spielgeld, doch war sie bald nicht mehr nötig, denn statt der Schule konnte das „Verlagshaus“ besucht werden, für das die Kinder als „Autoren“ Aufsätze schrieben. Zuerst war George der Präsident, er gab aber auch dieses Amt an die Kinder ab. Der Gründervater hatte die disziplinierende Macht der Demokratie für sich entdeckt.

Eine Kampagne gegen Kinderarbeit? Aber nur rhetorisch

Als Anreiz genügten die geprägten Aluminiummünzen, denn ihre Kaufkraft war real. Anstatt gezüchtigt zu werden, gingen die Kinder nun mit Übeltätern ins Gericht, und das wortwörtlich. Light deutet die Kinderrepubliken als Parallelinstitutionen zu den Gefängnissen und führt den Erfolg der Verhaltensmodifikation auf die Beschäftigungstherapie zurück – und nicht auf die Härte der Strafarbeiten, zu denen die Kinder sich verdonnerten. Für die Bauprojekte etwa war das Steinebrechen nötig, das wenig beliebt gewesen sein dürfte.

In Wissenschaft und Presse war die Begeisterung groß. Einerseits versprach man sich die gesellschaftliche Integration eingewanderter oder verwahrloster Kinder. Gleichzeitig griffen die Republiken auch eine besondere Vorliebe der Zeit auf: Kopien und Simulationen erlaubten das Eintauchen in fremde Lebenswelten. Eine zum Verwechseln ähnliche, aber eben simulierte Erwachsenenwelt sollte nicht bloß vor Kinderarbeit schützen, sondern wurde sogar als eine Kampagne gegen diese verstanden. Möglich wurde das dank der Rhetorik des „Modells“ und der „Dramatisierung“. Sieht man von solchen Termini ab, erkennt man, dass die Kinderrepubliken im Grunde dieselben Arbeiten als pädagogisch wertvoll ausstellten, die in der realen Welt schon als unangemessen für Kinder galten; so die Arbeit mit industriellen Maschinen.