Aktualisiert am

Ein Blick von oben erschließt der eingezwängten Wirklichkeit neue Zusammenhänge: Ballung der Lastwagen an der A45 im Siegerland. Bild: dpa

Zu den vielen interessanten Facetten, die das Verhältnis von akademischer Philosophie und sogenannter Populärphilosophie bieten, steuert Eva Weber-Guskar einige klärende Bemerkungen bei. In der „Deutschen Zeitschrift für Philosophie“ (Jg.71, Heft 1, 2023 / De Gruyter) fragt sie nach der Besonderheit des Begriffs der „philosophischen Expertise“, und zwar unter den Bedingungen eines öffentlichen, medial vermittelten Philosophierens.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Weber-Guskar, Heisenbergprofessorin in Bochum, hat ihre Begriffe an der analytischen Methode ihres Doktorvaters Peter Bieri geschult. Als Lackmustest für philosophisches Nachdenken gilt ihr, vorab gesagt, die Wei­gerung, Patentrezepte auszusprechen: „Philosophie stellt nicht nur Fragen, sie gibt aber auch nicht nur Antworten, sondern im besten Fall bietet sie ei­nen systematischen Überblick darüber, was auf dem Spiel steht, und wie begriffliche und logische Zusammenhänge gelagert sind, so dass transparente, begründete Urteile ermöglicht werden.“ Eine Negativbestimmung: Philosophische Ex­perten haben nichts von Be­scheidwissern.

Wenn philosophische Fachvertreter zu Interviews, Talkshows oder Gastbeiträgen in Zeitungen eingeladen werden, dann beobachtet die Autorin, „dass Ex­pertise für die Philosophie häufig etwas anders ausgelegt wird als für andere Disziplinen“. Während aus den naturwissenschaftlichen Fächern Spezialisten zu be­stimmten Themen angefragt würden, scheine man für eine Stimme aus der Philosophie eher auf „bekannte Köpfe“ zu­rückzugreifen, die als Generalisten zu allem Möglichen etwas sagen. Gleich so, als gebe es in der Sphäre des philosophischen Nachdenkens gar keine Spezialfragen, für deren Behandlung es einer eigenen Sachkunde bedarf.

Erstaunen: „Bei euch geht es ja um was!“

Anders gesagt: Öffentliches Philosophieren wird gerne missverstanden als ein berufsmäßiges Mei­nen zu allem und jedem. Oder wie Matthias Warkus, der Chefredakteur der Zeitschrift, im selben Heft unter der Überschrift „Bei euch geht es ja um was!“ erklärt: Im deutschen Publikum werde häu­fig gar nicht erst erwartet, „dass jemand, der als Philosoph spricht, mehr tut, als bloß ,herumzumeinen‘“.

Als Beispiele für die Neigung, das große Palaver für Philosophie zu halten, führt Weber-Guskar die durch die Covid-Pandemie aufgeworfenen moralischen und politischen Fragen an. Für deren Erörterung seien nicht in erster Linie Forschende aus der Moralphilosophie, Medizinethik und Politischen Philosophie herangezogen wurden, sondern bekannte Allrounder, gerne auch philosophierende Journalisten. Alle diese Mediengäste könnten natürlich als gebildete, kluge und sprachlich geübte Personen Beiträge zu einer Diskussion leisten, so Weber-Guskar.

Aber das heiße nicht, philosophische Expertise im engen Sinn einzubeziehen; sie werde durch die ersatzweise eingeladenen prominenten Köpfe geradezu vermieden: „Statt akademischer Expertise im je relevanten Feld zeichnet diese Personen aus, dass sie öffentlich bekannte Gesichter sind, die nicht nur zu diesem Thema, sondern genauso gut zu vielen anderen Themen befragt wurden und werden.“ Selbst in Philosophiemagazinen werden um der leichteren Anknüpfbarkeit an öffentlich eingespurte Fragestellungen willen politische und psychologische Herangehensweisen fälschlicherweise als Philosophie ausgegeben.

Mehr zum Thema 1/

Doch was genau kann denn nun im Unterschied zu einem derartigen Etikettenschwindel die philosophische Expertise an Eigenem beitragen, vergleichbar mit anderer gesonderter wissenschaftlicher Expertise? Was kennzeichnet, mit anderen Worten, das philosophische Gut­achten, bei dem es auf die eine oder andere Weise stets darum geht, vermeintliche Selbstverständlichkeiten mit einer sokratischen Fragemethode zu verunsichern?

Ein solches Gutachten, so Weber-Guskar, zeichnet sich nicht nur durch „besonders präzise Argumentationsfähigkeit und eigene Methoden und Be­griffsanalysen aus, sondern es gibt auch Fragen, die kaum anders als philosophisch angegangen werden können“. Das aber heißt, festgezurrte Register ins Schweben zu bringen, sodass sie sich für neue Zusammenhänge öffnen.

Die Flow-Effekte philosophischen Fragens

Handwerklich sei dabei in gestuften Verfahren vorzugehen: „Dazu gehört die Bestimmung von grundlegenden Begriffen wie Würde, Freiheit oder Wahrheit. Auf ihnen aufbauend können dann De­taildiskussionen über Triage, Grundlagen von Gemeinwesen oder Fake News entwickelt werden. Es kann hilfreich sein, vom aktuellen Forschungsstand her, der auf langer und intensiver Beschäftigung mit diesen Themen beruht, Thesen und Argumente auf ihre ersten Prämissen hin zu analysieren und die dialektischen Verhältnisse zu verdeutlichen, in denen sie zueinander stehen.“

Ist das umständlich? Ja. Ist das schwierig? Ja. Aber es ist auch kinderleicht, weil beim philosophisch kundigen Prüfen von Argumenten eine Sorte Aufmerksamkeit gefordert ist, die Flow-Effekte auslösen kann. Geht es hier doch um eine Genauigkeit, die nur schwebenden Geistern erreichbar ist.