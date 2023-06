Jürgen Habermas, geboren am 18. Juni 1929 in Düsseldorf, ist der Nestor der politischen Philosophie, der zweiten Ge­neration der Frankfurter Schule, der Suhrkamp-Kultur sowie aller unabgeschlossenen Debatten und unvollendeten Projekte der Bundesrepublik – aber nicht des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste. Sieben Mitglieder der 1842 vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. begründeten Gesellschaft von Gelehrten und Künstlern leben, die älter sind als Habermas. Das älteste Mitglied der Friedensklasse (die seit 1740 be­stehende Militärklasse ist mit dem deutschen Kaiserreich untergegangen) ist der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Robert M. Solow, Nobelpreisträger des Jahres 1987, der am 23. August seinen neunundneunzigsten Geburtstag begehen wird. Der Germanist Albrecht Schöne und der Chemiker Albert Eschenmoser wurden 1925 geboren, der Komponist György Kurtág und der Jurist Ernst-Joachim Mestmäcker 1926, der Phy­siker Hermann Haken und der Schriftsteller Martin Walser 1927.

Achtältester in einer Vereinigung, de­ren Mitgliederzahl auf achtzig (vierzig Deutsche und vierzig Ausländer) be­schränkt ist – auch das ist eine beachtliche Position. Am Aufnahmedatum ge­messen, ist der Dreiundneunzigjährige hin­gegen eines der vier jüngsten Mitglieder. Er wurde 2022 ge­wählt, mit dem Musikwissenschaftler Peter Gülke, dem Architekten David Chipperfield und dem Physiker Stefan Hell. In der Geschichte des Ordens kommt ihm eine singuläre Stellung zu. Von allen 659 Mitgliedern in 180 Jahren war er zum Zeitpunkt der Wahl am ältesten – mit Abstand.

Neubegründung unter dem Patronat von Theodor Heuss

Es wurde überhaupt nur ein einziges Mal ein Mitglied von mehr als neunzig Jahren aufgenommen, die einundneunzigjährige Schriftstellerin Annette Kolb 1966. Es gab nur einen Neunzigjährigen, den Historiker Friedrich Meinecke 1952, und einen Neunundachtzigjährigen, den Oxforder Altphilologen Gilbert Murray 1955. Die Wahlen der beiden hochbetagten Repräsentanten humanistischer Ge­lehrsamkeit muss man vor dem Hintergrund der Wiederbegründung des Or­dens nach dem Zweiten Weltkrieg sehen. Nach den Wahlen von 1933 (Ernst Barlach und Heinrich Wölfflin) stellte der Orden seine Aktivität ein. Bundespräsident Theodor Heuss bewog die drei in Deutschland verbliebenen überlebenden Ordensmitglieder, wieder zusammenzutreten und sich erneut zu er­gänzen. 1952 wurden auf einen Schlag 27 Mitglieder gewählt. Der Altersdurchschnitt in diesem Jahrgang betrug 69 Jahre und lag damit leicht über dem der Jahre vor 1933. Er stieg in den Folgejahren an, als auch wieder Ausländer die Wahl in einen deutschen Orden annahmen.

Der Pour le mérite ist ein so exklusiver Klub, dass es keine Schande ist, nicht aufgenommen zu werden. Von den Zeitgenossen und Gesprächspartnern von Ha­bermas waren Hans Blumenberg, Dieter Henrich und Niklas Luhmann keine Mitglieder, wohl aber Henrichs Lehrer Hans-Georg Gadamer. Er wurde 1971 mit 71 Jahren aufgenommen und entsprach damit dem Normalmaß.

Die Kurve der Altersverteilung der Gewählten hat bei 71 Jahren ihren Höhepunkt (30 Mitglieder). Es wurden mehr Siebzigjährige (27) als Zweiundsiebzigjährige (23) aufgenommen und mehr Neunundsechzigjährige (23) als Dreiundsiebzigjährige (19); anscheinend ist das Ende der siebten Dekade ein Anlass, versäumte Aufnahmen nachzuholen. Wahlen jenseits der achtzig sind selten. Von den Autoren, die Habermas in seinen „Philosophisch-politischen Profilen“ porträtierte, finden sich in dieser Gruppe Karl Jaspers (81, 1964) und Gershom Scholem (84, 1981). Der einzige Sechsundachtzigjährige, Alfred Weber, Bruder und Fachkollege des frühverstorbenen Max Weber, wurde 1954 ebenfalls im Zuge der nachholenden Neubegründung berücksichtigt. Als einer von drei bei der Wahl Achtundachtzigjährigen ist Peter Gülke ein Ausreißer – der Altersdurchschnitt lag daher 2022 mit 77,5 Jahren über 2021 (69), 2020 (75) und 2019 (70).