Vom Nutzen der Irrtümer : Ein Buch, das die Welt gut hätte gebrauchen können

Die Universitätsbibliothek Erfurt verwahrt die Bibliothek von Johann Christian von Boineburg: zehntausend Bücher, und in fast jedem finden sich Unterstreichungen, Marginalien, Hinweise auf andere Bücher, Inhaltsverzeichnisse von geplanten Werken, ja sogar handgeschriebene Teile solcher Werke in eingebundenen Zettelkonvoluten. Boineburg, der am 12. April 1622 geboren wurde, war nach dem Dreißigjährigen Krieg der wichtigste Berater des Mainzer Kurfürsten und damit bis zu seinem Sturz 1664 einer der maßgeblichen Politiker im Reich, ja einer der Architekten der Nachkriegsordnung. In seinen späteren Jahren agierte er gezwungenermaßen als Privatier, wurde Mentor des jungen Leibniz und setzte sich für eine irenische Überwindung der konfessionellen Spaltung Deutschlands ein. Außerdem animierte er seine gelehrten Freunde, das Naturrecht von Hugo Grotius dezidiert als christliches Naturrecht zu kommentieren und auszugestalten.

Eines der in den Vorsätzen der Bücher notierten Inhaltsverzeichnisse erweckt besonderes Interesse. „De usu errorum“ sollte ein Werk Boineburgs heißen, das aber nie erschienen ist, vielleicht auch nie vollendet wurde. Der viel beschäftigte Politiker war ein Netzwerker, ein Projektierer, ein Büchernarr, aber kein ge­duldiger Ausarbeiter von großen Folianten. An einem Buch über Irrtümer also arbeitete er. Wie soll man diesen „usus“ übersetzen? Ist es nur der Gebrauch oder auch der Nutzen? Oder sollte man es – anachronistisch modern – mit dem Begriff der Rolle versuchen: Die Rolle von Irrtümern in politischen Angelegenheiten? Oder gar: die politische Funktion und Funktionalisierung von Irrtümern? Dann könnte Boineburgs Analysen über all die Veränderungen von vier Jahrhunderten hinweg Aktualität zuwachsen. Wäre eine politische Funktionsgeschichte des Irrtums nicht ein beklemmend akutes Desiderat?

Je mehr Korruption, desto mehr Juristen

Versuchen wir, aus den fragmentarischen Inhaltsverzeichnissen ein Bild vom Inhalt des Werkes zu erhaschen. Da begeben wir uns unversehens auf eine Schnitzeljagd durch die Bibliothek, bei der die Lesespuren in einzelnen Werken auf immer andere Teile der Bibliothek verweisen. So hatte der vierundzwanzigjährige Boineburg 1646 – die Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück waren in vollem Gange – die pseudonym erschienene Abrechnung von Bogislaw von Chemnitz mit den Strukturen des Alten Reiches, Dissertatio de ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico, gekauft. Im Spätherbst 1647 nahm er sich das Buch wieder vor.

Chemnitz be­klagt, dass das Reich „sich selbst unähnlich“ geworden sei, denn die alten Freiheiten und Selbstbestimmungen seien vom römischen Recht überlagert und von der kaiserlichen Macht beschnitten worden. Eine ganze Kaste von Interpreten des Justinianischen Kodex sei aufgetreten und habe es sich in den Verwaltungen bequem gemacht. „Von daher“, schreibt er, „gibt es wie in einem völlig korrupten Staat viele Gesetze und viele Juristen. Von daher gibt es zwischen Privatpersonen zahllose Streitigkeiten, und im öffentlichen Be­reich abhanden gekommene Glaubwürdigkeit.“ Boineburg streicht sich das an und notiert am Rande, was das Privatrecht angeht: „Man vergleiche Diodor Tuldens ‚De causis corruptorum judiciorum eorumque remediis‘“.