Die meisten Menschen beenden ihr Dasein in einer Einrichtung. Soziologen haben untersucht, inwiefern es dort so etwas wie den „guten Tod“ überhaupt geben kann.

Es liegt in den Händen des Personals in Hospizen, Krankenhäusern oder Altersheimen, den Bewohnern ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Bild: dpa

Wie wollen Sie sterben? Vermutlich alt, lebenssatt, schmerzfrei und daheim im Kreise Ihrer Lieben. Das ist verständlich, aber eher unwahrscheinlich. Die meisten von uns werden in einer Organisation sterben: in einem Krankenhaus, Altenheim oder einem dafür eingerichteten Hospiz. Die Sie beim Sterben Begleitenden werden das aus beruflichen Gründen tun, sie werden dafür ausgebildet sein und eine professionelle Kompetenz ausstrahlen, die Ihnen und – wenn Sie welche haben – Ihren Angehörigen das Abschiednehmen erleichtern wird. Sollten Sie allein sein oder sollte Ihnen nur ein Haustier als letzter Begleiter beschieden sein, wird dieses Personal für Sie an Ihrem Ende Nähe und Anteilnahme simulieren. So geht Sterben heute.

In der „thanatosoziologischen“ Forschung zum Sterben in Hospizen und auf Palliativstationen wird häufig kritisiert, dass solche Einrichtungen das Sterben „organisationsförmig“ überformten: Der Tod sei etwas so Besonderes, dass er eben nicht in einer Organisation erlebt werden solle. Aber können die standardisierten Routinen von Organisationen den Bedürfnissen von Sterbenden gerecht werden? Ermöglicht die Organisation ein würdiges Sterben überhaupt erst, oder muss ein solches gegen deren Widerstand durchgesetzt werden?