Soziale Systeme : Mit Rückenwind gegen den Strom

In Gegenwartsdiagnosen wird der Individualismus der modernen Gesellschaft gerne neu entdeckt. Den einen dient er als Argument, um den Nutzen soziologischer Begriffe wie Klasse und Schicht in Abrede zu stellen, während andere ihn vor allem in bestimmten Milieus verorten. Doch Individualisierung ist weder ein milieuspezifisches Anliegen, noch vollzieht sie sich in einem sozialen Vakuum. Bereits Georg Simmel notierte die Beobachtung, dass der moderne Individualismus so verbreitet ist, weil er beides miteinander verbindet: Zugehörigkeit zu und Abgrenzung von kollektiven Kategorien. Er verdeutlichte dies am Beispiel der Mode, in der sich Individualität durch den „Kompromiss“ von Imitation und Unterscheidung ausdrückt: Wer sich an Moden orientiert, ahmt damit andere nach, grenzt sich aufgrund des schnellen Wandels und der diversen Bezugsgruppen aber gleichzeitig – von wiederum anderen – ab.

Insbesondere beim öffentlichen Austausch über Geschmacksfragen ist es unvermeidlich, die mit jedem Urteil verbundene Selbstdarstellung mit Blick auf soziale Zustimmung zu wählen. Bei Konsumentscheidungen, aber zum Beispiel auch bei politischen Wahlen, gibt es deshalb sogenannte „Bandwagon“-Effekte: Wer zu den Gewinnern zählen möchte, springt auf den fahrenden Zug auf und schließt sich der Mehrheitsmeinung an. Umgekehrt kann gerade eine solche Dynamik es auch attraktiv erscheinen lassen, sich von der Masse abzuheben. Angesichts dieser widerstreitenden Tendenzen eine „optimale“ Distinktion zu erreichen, ist auf kulturellen Märkten der Schlüssel zum Erfolg: Ein Charthit rekombiniert bekannte Elemente so, dass er Hörgewohnheiten bestätigt, ohne eine Kopie zu sein. Die Unvorhersehbarkeit des Erfolgs zeigt jedoch, dass es keineswegs trivial ist, die richtige Mischung zu finden.

Gute Bewertungen rufen Nörgler auf den Plan

In einer aktuellen Studie analysieren zwei amerikanische Soziologen, wie Qualitätsbewertungen zwischen Imitation und Abweichung entstehen. Als Untersuchungsgegenstand wählen sie eine Bewertungsplattform für ein ebenso verbreitetes wie vielfältiges Produkt: das Bier. Anhand von mehr als 1,6 Millionen Rezensionen der Website beeradvocate.com prüfen sie, ob sich die beobachteten Bewertungskarrieren mit einem Modell der „Kunstfertigkeit innerhalb legitimer Grenzen“ erklären lassen. Sie vermuten, dass die Entscheidung zwischen Nachahmung und Abgrenzung davon abhängt, welche Urteile in einem bestimmten Kontext als legitim gelten und wodurch man sich in diesem Rahmen als „Kenner“ auszeichnen kann. Daraus leiten sie zwei Faktoren ab, die begünstigen, dass man sich mit dem eigenen Geschmacksurteil von anderen absetzt: Zum einen steigt die Negationsneigung, wenn ein Objekt von anderen besonders gut bewertet wird, da man sich durch die abweichende Meinung dann als besonders wählerisch inszenieren kann. Man bekräftigt die allgemeinen Bewertungskriterien, interpretiert sie nur schärfer. Zum anderen wird Widerspruch dadurch stimuliert, dass ein Objekt von vielen anderen bewertet wird – denn dies vergrößert das potentielle Publikum für die eigene, abweichende Meinung.

Die Bewertungen der Bierliebhaber eignen sich nicht nur aufgrund ihrer großen Zahl zur Prüfung dieser Annahmen, sondern auch, weil sie die unterschiedliche Popularität einzelner Biere abbilden. Die besonders häufig rezensierten Biere sind nicht zwangsläufig die am besten bewerteten, weil gerade die Perlen – in der Sprache der Fachleute: die „Wale“ – des Bierangebots oft nur schwer erhältlich sind. Es zeigt sich, dass es zwar zunächst eine Tendenz zur Bestätigung positiver Qualitätsurteile gibt, diese aber mit zunehmender Zahl an Bewertungen abnimmt. Je populärer ein Bier wird, desto mehr dreht sich der Wind in Richtung negativer Beurteilungen. Bei besonders gut bewerteten Bieren genügen bereits wenige Rezensionen, um die Nörgler auf den Plan zu rufen. Popularität und Zuspruch werden also offenbar als Gelegenheiten wahrgenommen, die eigene Kennerschaft durch Widerspruch mitzuteilen.

Dabei wird jedoch keineswegs idiosynkratisch, sondern mit Bezug auf legitime Qualitätskriterien geurteilt. Das zeigt sich an den bevorzugten Objekten der gekonnt platzierten Distinktion: Eine Abwertungsdynamik lässt sich insbesondere bei Bieren beobachten, die aus Massenproduktion stammen und daher ohnehin als „Banausen“-Biere gelten. Im Gegensatz dazu macht eine positive Rezension durch die Redaktion der Plattform, die nur ausgewählten Produkten zuteilwird, weitgehend immun gegen Kritik. Wer mit wenig Risiko zeigen möchte, dass er einen ausgefeilten, aber dennoch sozial akzeptablen Geschmack hat, lässt sich die Gegenstände der Kritik also besser von anderen vorgeben – und beweist dadurch nicht nur Kunstfertigkeit, sondern auch Verständnis für die sozialen Bedingungen von Individualität.