Historische Bewerbungen : Bitte untertänigst um Einstellung

Heute ist die Stellensuche ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Glaubt man den rekrutierenden Personen und Kommissionen, dann unterziehen sie die Stellenbewerber einem objektiven Leistungsvergleich, der in seinen Kriterien auf die Interessenlage und den Bedarf der jeweiligen Organisation eingestellt ist. Am Ende geht die Stelle an den, der die reichste Gegenleistung zur offerierten Bezahlung verheißt. So zu verfahren ist in einem ökonomischen Sinne rational, in einem moralischen eigennützig. Da es sich um sozial erlaubten Eigennutz handelt, liegt hier kein Gegenstand möglicher Vorwürfe, aber natürlich ist es auch kein besonderes Verdienst, in dem anderen primär seine Dienlichkeit für die eigenen Zwecke zu sehen. Eben darum kann man sich bei denen, die einen einstellen wollen, auch nicht ernsthaft bedanken. Tauschpartner schenken einander nichts.

Dem entsprechen die heute üblichen Bewerbungsschreiben. Sie bestehen aus gleichfalls erlaubten Verstößen gegen das Verbot des Eigenlobs, abgemildert immerhin durch das Fremdlob der Zeugnisse, mit denen der Autor sich seinen Adressaten als ein besonders taugliches Instrument ihrer Absichten andient: Euch entgeht etwas, so die Botschaft, wenn ihr mich nicht nehmt. Betont wird also der hohe Tauschwert dessen, was der Bewerber zu leisten und zu leiden vermag.

In einer unlängst publizierten Untersuchung ist der Gießener Historiker Timo Luks der Vorgeschichte dieser uns vertrauten Form schriftlicher Selbstdarstellung nachgegangen. Er hat ältere Ratgeberbücher für die Verfasser dieser Textgattung, aber auch die in den Archiven erhaltenen Bewerbungstexte ausgewertet, um den sozialen Wandel zu rekonstruieren, den die gesuchte Beziehung zum Dienstherrn und Arbeitgeber seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts durchlaufen hat. Die uns vertraute Form der Stellenbewerbung, die halbwegs transparente Arbeitsmärkte mit Arbeitsämtern und regelmäßigen Stellenanzeigen in Tageszeitungen voraussetzt, ist demnach erst im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts entstanden. Die älteren Texte, die Luks fand, zeigen deutliche Spuren einer stratifizierten Gesellschaft, in der Schichtung nicht nur ungleiche Verteilung, sondern vor allem ungleichen Rang meinte.

Auf den Knien zum Arbeitgeber

Luks zeigt dies an den Bewerbungen der einfachen Leute, die sich beim Verfassen des Briefes oft helfen ließen. Ihre Stellengesuche konnten noch nicht auf publizierten Bedarf reagieren, sondern allenfalls auf Gerüchte über Tod oder Flucht des bisherigen Stelleninhabers. Sie mussten also die Initiative ergreifen – und schon damit riskieren, sich unbeliebt zu machen. Außerdem mussten sie über Schichtgrenzen hinweg von unten nach oben kommunizieren. Anstelle der heute noch sinnvollen Höflichkeit findet man daher lauter Symbole der Anerkennung eines extremen Ranggefälles. Das eigene Ansinnen wurde gleichsam auf den Knien vorgetragen.

Von Niklas Luhmann stammt eine gute Beobachtung über die Verzerrung der sozialen Gegenseitigkeit durch Schichtungsstrukturen. In Adelsgesellschaften habe man Gaben, die von oben nach unten gingen, immer für wertvoller gehalten als ihre jeweiligen Gegengaben, weil sich nur so die Rangdifferenz auch bei gegenseitiger Abhängigkeit durchhalten ließ. Ein extremes Beispiel dafür sind jene Bewerbungsschreiben. Ihre Verfasser wandten sich nämlich nicht an das Interesse ihres Adressaten, sondern an seine überlegene Moral. Sie schlugen ihm keinen Tausch vor, sie appellierten an seine Bereitschaft zu guten Taten. Anstellung und Auskommen wurden wie ein unverdientes Geschenk erbeten. Die Vorstellung, dass die Gegenleistung für die zu erwartenden Einkünfte in eigener Arbeitsleistung besteht und dass sie infolgedessen eher Tauschpartner in Konkurrenz zu anderen Tauschpartnern als Bittsteller sein könnten, liegt den Verfassern ganz fern.

Zu diesem Appell an den Großmut des Empfängers gehört auch, wie der Absender sich selbst charakterisiert, nämlich als jemand, der unter den Schlägen des Schicksals zu einer Art von Pflegefall wurde. Statt mit seinen Tugenden und Verdiensten zu prahlen, malt er die eigene Notlage aus. Die Armut, in der er lebt, die ökonomische Verantwortung für die eigene Familie, die ihn überfordert, die Erfolglosigkeit seiner bisherigen Stellensuche – all dies wird zugunsten des Bewerbers angeführt. Es ist offensichtlich, dass hier an die wie immer unbestimmte Verpflichtung des Ranghohen zu Nothilfe appelliert wird. Im Grunde wird der Arbeitgeber als prospektiver Lebensretter umworben, und das bedeutet auch, dass man danach dann in einer Dankesschuld stünde, die auf keine Weise, auch nicht durch unermüdlichen Einsatz, je abgetragen werden könne.