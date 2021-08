Der Historikerstreit 2.0 : Biafra zum Beispiel

Im Frühjahr 1999, als die Nato im Namen der Menschenrechte Serbien bombardierte, gab der Dokumentarfilmer Claude Lanzmann der französischen Wochenzeitschrift Marianne ein Interview, in dem er die damals weitverbreiteten Vergleiche zwischen dem Holocaust und der Lage im Kosovo kritisierte. Selbst in den „schlimmsten Phasen des Algerien-Kriegs“, sagte der 1985 mit dem Film „Shoah“ berühmt gewordene Regisseur, hätten Intellektuelle keine derartigen Vergleiche bemüht, ebenso wenig als „Hunderte Dörfer“ in Vietnam vom Napalm der Amerikaner dem Erdboden gleichgemacht worden seien, und sogar während der „Geburt humanitärer Ideologie und Praxis“ im Biafra-Krieg sei man ohne Vergleiche zum nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Juden ausgekommen.

Gut drei Jahrzehnte zuvor, anlässlich des 1966 und 1967 von linken europäischen Intellektuellen abgehaltenen Russell-Tribunals, das US-amerikanische Verbrechen in Südostasien dokumentieren sollte, schrieb Jean-Paul Sartre: „Hitler tötete die Juden, weil sie Juden waren. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten foltern und töten die Männer, Frauen und Kinder Vietnams, weil sie Vietnamesen sind.“ Lanzmann war Teilnehmer des Tribunals. Gemeinsam mit Sartre und anderen gab er zudem die Zeitschrift Les Temps Modernes heraus, in der regelmäßig Vergleiche zum Holocaust gezogen wurden, etwa um die Rechtfertigung des französischen Kriegs in Algerien infrage zu stellen.