Willy Brandt reiste 1973 als erster deutscher Bundeskanzler nach Israel: Wie dieses Ereignis nachwirkt, brachte ein Vortrag im Johannes-Rau-Haus in Wuppertal an den Tag.

Das Johannes-Rau-Haus ist Sitz der SPD Wuppertal und liegt ziemlich zentral in Elberfeld gegenüber einer Spielhalle. Die Räume der Partei können nur über eine verwinkelte Treppe erreicht werden. Drinnen hängen drei Aufnahmen von Johannes Rau, einmal mit Willy Brandt, zudem ein Jugendbild von Friedrich Engels, beinahe völlig bartlos. Servet Köksal, der sym­pathische Unterbezirksvorsitzende, kommt wie „Bruder Johannes“ vom Sedansberg und begrüßt das vielköpfige Publikum zum Vortrag der Historikerin Kristina Meyer von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung über „Willy Brandt, Israel und die SPD“. Die Parteiprominenz vertreten die Landtagsabgeordnete Dilek Engin und Bürgermeister Heiner Fragemann, vor allem aber der langjährige Landtagsabgeordnete und Fraktionsgeschäftsführer Reinhard Grätz, fast eine graue Eminenz.

Willy Brandt war der erste Bundeskanzler, der Israel besuchte; seine Begrüßung mit militärischen Ehren am 7. Juni 1973 wurde im israelischen Fernsehen übertragen, bei der Nationalhymne aber der Ton ausgeschaltet. Über das persönliche Verhältnis des verschlossenen Brandt zu Israel gehen die Ansichten auseinander. Während der säkulare Jude Schimon Peres ihm ein fast religiöses Verhältnis zu seinem Land bescheinigte, bestreitet der Historiker Michael Wolffsohn jede Beziehung. Tatsächlich bestanden auf israeli­scher Seite anfangs Vorbehalte gegenüber der SPD; Golda Meir hatte dem von seiner KZ-Haft gezeichneten Kurt Schumacher bei einer Tagung der Sozialistischen Internationale den Handschlag verweigert. Für viele betont internationalistische Sozialdemokraten war der Zionismus ein Irrweg. Auf Brandt machte die Begegnung mit zionistischen Sozialdemokraten im skandinavischen Exil Eindruck. Als Außenminister hatte er während des Sechstagekriegs an Israel Schutzmasken geliefert, unterstützt von Bundeskanzler Kiesinger, aber gegen den araberfreundlichen Verteidigungsminister Gerhard Schröder (beide CDU).

Egon Bahrs voreilige Unbefangenheit

Als Brandt Kanzler wurde, erwähnte er anders als seine Vorgänger in der Regierungserklärung Israel nicht. Staatssekretär Egon Bahr erklärte, man sei durch die Vergangenheit von Hans Globke und Kiesinger nicht mehr belastet und könne jetzt sachliche Politik gegenüber Israel betreiben. Tatsächlich gehörten der Regierung mit Karl Schiller und Lauritz Lauritzen aber auch zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder an. Terror stellte die deutsche Haltung zu Israel auf die Probe: 1970 gab es Anschläge auf eine El-Al-Maschine und auf das jüdische Altersheim in München. Innenminister Genscher erklärte „wert- und folgenlos“, wie die Rednerin sarkastisch sagte, das deutsche Volk werde „Gewalt und Terror“ nicht mehr zulassen.

In Wahrheit kam es mit den Olympia-Morden 1972 noch schlimmer. Nicht nur das völlige Versagen der deutschen Behörden stieß in Israel auf Unverständnis, sondern auch der unverzügliche Austausch der festgenommenen Terroristen; der Verweis von Außenminister Scheel auf die israelische Gefangenentauschpraxis wurde als taktlos empfunden. Insofern war der Besuch Brandts eine viel größere Herausforderung, als Bilder nahelegen, die einen entspannten Kanzler beim Angeln am See Genezareth zeigen. Beim Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem verzichtete Brandt auf einen Kniefall, rezitierte dafür den 103. Psalm; Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterließ das nicht.

Von deutscher Seite wurden Israel auch Ratschläge für den Umgang mit seinen Nachbarn erteilt, etwa gegenüber Ägypten die Entspannungspolitik nachzuahmen. Als Golda Meir, die wie Brandt 1969 an die Spitze der Regierung getreten war, resolut erklärte, Israel habe immer recht, reagierte Brandt, so berichtet es sein Redenschreiber Klaus Harpprecht, mit Schwei­gen. Zum Empfang der deutschen Bot­schaft waren nur Vertreter der aschkenasi­schen Elite eingeladen, mit den orien­talischen Mizrachim, die nicht nur Golda Meir herablassend behandelte, kam Brandt nicht in Berührung. Dass insbesondere diese Israelis 1977 dem konservativen Likud-Block erstmals einen Wahlsieg bescherten, veränderte die israelische Gesellschaft mit Auswirkungen bis heute; die Schwesterpartei der SPD, die „Arbeiterpartei“ von Golda Meir, kommt inzwischen auf ganze vier Sitze in der Knesset.

Viele im Johannes-Rau-Haus können das und vieles andere im modernen Israel nicht verstehen; auch in Wuppertal gehört der Oberbürgermeister nicht mehr der SPD an. Etwas erratisch ergreift Grätz das Wort, überrascht durch den kritischen Unterton der Vortragenden. Er berichtet von Reisen in ein Land, in dem es zunächst hauptsächlich Orangensaftfabriken und nur eine Straße an der Küste gegeben habe, von Begegnungen auf kommunaler Ebe­ne, im Sport, zwischen Gewerkschaften. Unerwartet vergleicht der politische Routinier dann Golda Meir und Angela Merkel, die es „gut gemeint“ hätten, Merkel gegenüber Putin; bei Meir, geboren auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, bleibt es offen. „Gut gemeint“ ist allerdings nicht nur in Israel kein valides politisches Kriterium. Die „Eiszeit“ der deutsch-israelischen Beziehungen datierte Kristina Meyer auf die Kanzlerschaft des Realpolitikers Helmut Schmidt.