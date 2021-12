Hegels scheinbarer Rassismus : Der Mensch gilt, weil er Mensch ist

Seit einiger Zeit wird im englischsprachigen Raum an einer neuen Legende gestrickt, wonach Hegel nicht nur als Rassentheoretiker zu betrachten, sondern sogar als Rassist zu verurteilen sei. Dem interessierten und vielleicht erschrockenen Leser fällt indes schnell auf, dass dieselben wenigen Zitate, die dies belegen sollen, ausschließlich aus von Hegel nicht für den Druck autorisierten Quellen stammen, aus den von Vorlesungshörern Hegels stammenden Mitschriften. Der sachliche Zusammenhang, in welchen die Zitate gebracht werden, lässt sich ebenso nicht in den Mitschriften finden. So zitieren Daniel James und Franz Knappik in ihrem an dieser Stelle erschienenen Beitrag „Eine Last der Vernunft“ Hegel mit den Bemerkungen, den Einwohnern des subsaharischen Afrikas mangele es am „Bewusstsein von Persönlichkeit“, und die haitianischen Revolutionäre hätten zwar einerseits gezeigt, dass in ihnen die „Möglichkeit menschlicher Freiheit“ vorhanden sei, es liege aber nicht an ihnen, sich aus ihrer Natürlichkeit „herauszumachen“. Ihre Schlussfolgerung: „die haitianischen Revolutionäre hätten also ohne Versklavung gar kein Freiheitsbewusstsein entwickeln können“, lässt sich allerdings nirgends mit einem entsprechenden Zitat stützen. Entsprechend befremdlich liest sich ihr Befund, Hegel habe „über Jahre hinweg an einer hierarchischen Theorie der ‚Menschenrassen‘“ gearbeitet.

Demjenigen, der sich mit Hegels Philosophie ein wenig auskennt, sollte dabei eigentlich bewusst sein, dass solche Schlüsse im krassen Widerspruch zu dessen Begriff der Freiheit stehen. Wie also mit solchen Widersprüchen umgehen? James und Knappik plädieren in diesem Fall dafür, der Tugend „wohlwollender Deutung“ nicht zu erliegen. Das kann aber nur bedeuten, sich im Fall eines Widerspruchs zuungunsten Hegels entscheiden zu müssen. Nur haben wir es mit unterschiedlich zu bewertenden Texten Hegels zu tun: zum einen mit den von Hegel autorisierten veröffentlichten Werken, zum anderen mit den nach seinem Tod herausgegebenen Mit- und Nachschriften von Vorlesungsteilnehmern.