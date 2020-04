Gesellschaft im Hygienestress : Händewaschen nie vergessen!

Den Fürstenhof beschreibt Norbert Elias, so fasst ihn Pierre Bourdieu zusammen, als ein Feld, auf dem die Akteure "durch unüberwindliche Kräfte in eine fortwährende, notwendige Bewegung gezogen werden, um den Rang, den Abstand, die Kluft gegenüber den anderen aufrechtzuerhalten". Den regelgerechten Ablauf dieses Perpetuum mobile der Distanzierung führte man sich im Theater vor Augen, wie 1664 in Versailles bei der Uraufführung von Molières Komödie "La Princesse d'Élide". Bild: New York Public Library

„La civilisation n’est pas encore terminée“, Baron d’Holbach

Der Humanist Erasmus von Rotterdam schildert in seinen Diversoria die Zustände in einem deutschen Gasthaus im sechzehnten Jahrhundert: „Achtzig bis neunzig Menschen sitzen beieinander, niederes Volk neben Reichen und Edelleuten, Männer, Frauen und Kinder, alles durcheinander. Jeder verrichtet, was ihm notwendig erscheint: Einer wäscht seine Kleider und hängt sie am Ofen auf, der andere wäscht seine Hände. Aber der Napf ist so sauber, dass man einen zweiten braucht, um sich von dem Wasser zu reinigen. Knoblauchdüfte und andere intensive Gerüche steigen auf, überall wird hingespuckt, einer reinigt seine Stiefel auf dem Tisch. Dann wird aufgetragen. Jeder taucht sein Brot in die allgemeine Suppe, beißt ab und tunkt von neuem. Der Raum ist überheizt, alles schwitzt und dünstet und wischt den Schweiß ab.“

Beim Lesen dieser Schilderung wird uns ganz übel, und das ist es, was Erasmus auch erreichen will: Peinlich berührt wenden wir uns von solchen Zuständen ab, weil wir ein anderes Verhaltenskleid besitzen. Erasmus beschreibt hier Vorgänge aus einer Übergangszeit, in der schon eine Distanzierung von einem alten Standard möglich geworden ist: Eine distanzierte städtisch-höfische Sicht auf das „Bäurische“, „Vulgäre“ und das „Rohe“, von dem man sich absetzt, gewinnt an Boden. Norbert Elias hat diesen Prozess genau und detailliert beschrieben, es ist eine langsam, schubweise vorrückende Bewegung: „Die Verbote der mittelalterlichen Gesellschaft legten dem Spiel der Affekte noch keine allzu großen Beschränkungen auf, die gesellschaftliche Kontrolle ist milde, verglichen mit später. Man soll nicht über die Tafel spucken, nicht schmatzen beim Essen und sich nicht ins Tischtuch schnäuzen, aber man nimmt noch mehrfach aus der gemeinsamen Schüssel, bevor hier auch wieder ein neues Verbot auftaucht, das eine neue Stufe anzeigt. Es werden erst langsam verfestigte Haltungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einen allgemein festeren Status erreichen und damit zur psychischen Ausstattung der Menschen gehören.“ Sie werden „Gesellschafts- und Seeleninkarnate“, wie Elias es ausdrückt.

Erasmus machte diese Diskrepanz im Rahmen eines Gesprächs deutlich: Ein Sprecher vermutet, dass viele der Gäste eine verborgene Krankheit haben. „Wahrscheinlich haben die meisten die spanische Krankheit, sind also nicht weniger zu fürchten als Aussätzige.“ „Tapfere Leute“, sagt der andere, „sie machen sich lustig darüber und kümmern sich nicht darum.“ „Aber diese Tapferkeit hat schon viele das Leben gekostet!“ „Was sollen sie machen? Sie sind daran gewöhnt, und ein Mann von Herz bricht nicht mit seinen Gewohnheiten.“

Die Gesellschaft als Isolierstation

Kann man nicht auch heute solche Gespräche hören? Etwa die Frage: Wird nicht stark übertrieben? Ist das neuartige Coronavirus nicht einfach wie eine andere Art von Grippewelle? Was geschieht hier? Offensichtlich leben wir selbst auch in einer solchen Übergangszeit: Tatsächlich ist die Anordnung von Kontaktsperren und Betriebsschließungen ohne Beispiel. Grippe und Erkältungskrankheiten, so epidemisch die Ansteckungen immer waren, haben noch nie eine solche umfassende Reaktion der Exekutive ausgelöst.

Dennoch, die Verhaltensanforderungen sind nicht wirklich neu, sie waren nur bisher ausschließlich in speziellen Hightech-Betrieben und medizinischen Instituten üblich, weil sie dort funktionell unabdingbar waren. Nun verwandelt sich die Gesellschaft in eine Isolierstation, in der Distanz und Distanzierung zum obersten Gebot werden. Die weitgehend umstandslose Befolgung der neuen Standards im Umgang miteinander deutet darauf hin, dass bei der Mehrheit bereits bestimmte psychische Voraussetzungen vorhanden sind, sei es in Bildern aus dem Krankenhaus, sei es in Fernsehbildern aus der Hightech-Branche, welche die Akzeptanz der neuen Regeln begünstigen.