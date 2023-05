Einer der Platzanweiser bei der Krönung Elisabeths II. am 2. Juni 1953 war der Sohn des Premierministers, Randolph Churchill. Für die auf ein paar Stunden befristete Stelle eines Hofbeamten mit dem Abzeichen eines goldenen Stabes hatte sich der frühere Unterhausabgeordnete, der später als offizieller Au­tor der ersten beiden Bände der offiziellen Biographie seines Vaters firmierte, auch dadurch qua­lifiziert, dass er recht­zeitig ein Buch namens „The Story of the Coronation“ veröffentlicht hatte. Obwohl ihm als Urenkel eines Herzogs die Augenzeugenschaft bei feierlichen Staatsgeschäften in die Wiege gelegt war, hat Churchills 152 Seiten lange Studie Zü­ge einer Ge­schichtsschreibung vom Hö­rensagen. Er führt Percy Ernst Schramm, den er als Verfasser des am höchsten angesehenen Vorgängerwerks rühmt, der „Geschichte des englischen Königtums im Lichte der Krönung“, die 1937 pünktlich zum Weiheakt von Elisabeths Vater Georg VI. in deutscher und englischer Ausgabe er­schienen war, als Professor der „University of Gottenburg“ ein.

Der Name der Universität Göttingen sollte bei den Engländern eigentlich ei­nen guten oder doch vertrauten Klang be­wahrt haben, weil Göttingen die Landesuniversität ihrer Könige war, als sie ne­benbei auch Hannover regierten. Churchills Verballhornung ist unfreiwillig geistreich, weil Schramms These lautet, dass das neuzeitliche Zeremoniell den mittelalterlichen, also gemäß dem Sprachgebrauch des neunzehnten Jahrhunderts gotischen Charakter des Rituals konserviert habe. Das In­ventar der Ge­genstände, die 1831 bei der Krönung Wilhelms IV. (so die Überschrift der Akte in den National Archives) „zu­rückgelassen“ wurden, enthält einen „go­ti­schen Altarrahmen“ und einen „gotischen Stuhl“ für den Erzbischof von Canterbury.