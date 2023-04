Aktualisiert am

Gibt es überhaupt so etwas wie ein Gemeinwohl?

Soziologie : Gibt es überhaupt so etwas wie ein Gemeinwohl?

In einer idealen Gesellschaft wären das Gemeinwohl und das Wohlergehen aller Einzelnen deckungsgleich. In allen anderen, also den realen Gesellschaften, gibt es das Gemeinwohl eigentlich nur als eine normative Leitidee. Man kann darum als Politiker, aber auch als Soziologe nie falsch liegen, wenn man das Allgemeinwohl als etwas grundsätzlich Gefährdetes betrachtet. Aber ließe sich das „Wohl der Allgemeinheit“ auch soziologisch bestimmen, vielleicht sogar empirisch?

Wenn man das Gemeinwohl als ein gesellschaftliches Handlungsziel definiert, müsste man auch wissen, wer, welche Gruppen oder Schichten, eigentlich als Nutznießer gemeinwohlorientierter Politik gelten dürfen. Gibt es „soziale Entitäten“, die im Sinne des Gemeinwohls mehr Förderung oder Unterstützung verdienen als andere? Darüber streiten sich aktuell Claus Offe und Christian Blum. Offe hatte die Frage nach dem Gemeinwohl bereits vor zwanzig Jahren zu einem Forschungsprogramm ausformuliert, das seitdem von vielen Soziologen abgearbeitet wurde. Offes eigentliche Frage aber sei gar nicht beantwortet worden, so Blum. Also die nach der „sozialen Referenz“ des Gemeinwohls, anders gefragt: Wer handelt eigentlich gemeinwohlorientiert und wer nicht?