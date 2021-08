Gegen Identitätspolitik : Gemeinsamkeit von Geistern und von Weisen

Aktualisiert am

Aufklärung tut not. Diesen Eindruck hat man angesichts von identitätspolitischem Diskurs und Cancel-Kultur. Die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter hat in der F.A.Z. am 5. Juli 2021 ein bedenkenswertes Plädoyer für neue Konzepte kultureller Aneignung gehalten, das von der Realität vielfacher und wechselseitig fließender Formen des Austauschs kultureller Praktiken und Güter ausgeht. Sie verweist darauf, wie Identitätspolitik Menschen aufgrund äußerer Merkmale wie Hautfarbe, Art der Haare oder Körperschmuck definiert und ihnen deshalb Rechte zuspricht oder abspricht.

An dieser Stelle muss eine wichtige Differenzierung explizit gemacht werden. Das eine ist, dass Menschen aufgrund äußerer Merkmale anders und oft ihrem eigenen Empfinden nach als Objekte behandelt werden. Das kann auf Frauen, auf people of colour, auf Rothaarige oder Menschen indigener australischer Herkunft, es kann aber auch auf weiße alte Männer oder auf Kinder zutreffen. Manchen passiert dies häufiger, manchen seltener. Es gilt ein Bewusstsein zu schaffen, das zum Inhalt hat, dass jeder Mensch als Mensch in seiner Würde und Unverletzlichkeit unantastbar ist und er oder sie zuallererst Subjekt seiner oder ihrer Handlungen und Reden und nicht Objekt der Blicke oder Rede anderer ist.