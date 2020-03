Soziologie der Ungeselligkeit : Wappnet euch mit Gleichmut

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Noch das gebremste Tempo, in dem Menschen sich auf der Straße bewegen, deutet die Sinnstruktur an, in der sich der Austausch vollzieht: Man weiß sich den Sterbenden nahe. Über ihren Tod, der allabendlich, wo Meldungen über sportliche Wettkämpfe ausbleiben, wie Rekorde vermeldet wird, gerät man in den Status eines Selbstbezugs, den die Menschen aus Situationen des Übergangs kennen, einen Dämmerzustand der Sozialität, einen Gleichmut, der mit Apathie nicht zu verwechseln ist.

Dem entspricht, dass die gewohnten sozialen Zugehörigkeiten, in denen sich der gesellschaftliche Verkehr abspielt, verblassen und Elementares nach vorne rückt: Alte und Junge, Kranke und Gesunde sowie die für diese Kategorien professionell Zuständigen gewinnen erhöhte Aufmerksamkeit. Ein Pappschild am versperrten Gitter des Wiener Stephansdoms – „Betenden wird Einlass gewährt“ – lässt ahnen, was mit den Menschen geschieht, die im erzwungenen Abseits der Zerstreuungen auf die Sorge und damit auf das eigene Würdegefühl gestoßen werden.

Inversion der Panik

Die Suche nach einer schützenden Instanz findet ihr weltliches Pendant in einer Einkehr zu sich selbst. Sieht man einmal von den wenigen ab, die glauben, sich durch Abräumen der Regale im Supermarkt Vorteile verschaffen zu können, so bestimmt in sozialer Hinsicht eine Art Inversion der Panik das Alltagsleben. Panik als ein Massenphänomen, mit der lautstarken Geste abstrakter Zusammenrottung, bleibt aus. Auch fällt die gerichtete Bewegung aus, die Flucht ist keine Option, sie wird eine Metapher, denn es gibt keinen Ort, den man aufsuchen könnte, um unversehrt zu bleiben.

Die Situationsdeutungen und Appelle für die Bürger bleiben frei vom soldatischen Pathos der Kampfentschlossenheit, selbst wenn manche Staatenlenker ihren Bevölkerungen suggerieren, es gebe – wie in Kriegen – Schuldige oder Grenzschließungen könnten Verschonung versprechen. Somit entsteht im Kümmern um die bedrohte Unversehrtheit des Körpers ein Pathos der Nüchternheit, ja eine geistige Wachheit, eine verhaltene Bitte, verschont zu bleiben, in einer Leere der Zeit, deren Ende niemand kennt.

Max Weber, der vor einhundert Jahren als eines von Tausenden Opfern der Spanischen Grippe verstarb, schuf für den unaufhaltbaren Vorgang der Rationalisierung das Bild vom stahlharten Gehäuse der Hörigkeit. Das war schon zu Webers Zeiten nicht mehr als eine kulturpessimistisch gefärbte Metapher. Der gegenwärtige Zustand der Sorge verweist auf andere Begrifflichkeiten. Atmosphärisch liegt der Vergleich zum „Großen Welttheater“ (Richard Alewyn) des Barock nahe. Die Menschen bewegen sich in einem Raum der erzwungenen Distanz – wie zu höfischen Zeiten in gespannter Zeremonialität, nicht gepudert, sondern im Bann des Desinfektionsmittels.

Aber auch die Unterschiede werden sichtbar: Während die Menschen im Zeitalter des Barocks dem Tod als einem ständigen Begleiter des Lebens mit einer gigantischen Kultur der Zerstreuung zu entrinnen versuchten, bleiben die Feste aus. Einstweilen jedenfalls. Es mag sein, dass in die trotzige Erfindungskraft Einzelner gelegt ist, für Ablenkung zu sorgen. Ausgeschlossen ist nicht, dass Geselligkeitsformen im Format der Ferne die Runde machen, wie das italienische Singen auf den Balkonen zeigt.