Archivforschung in China : Es bindet der Geist der Revolution

Die historische Wahrheit wird unter Xi Jinping wieder instrumentell verstanden. Was nicht ins Bild passt wird zensiert oder für den Zugriff gesperrt: Der Freiburger Sinologe Daniel Leese berichtet über die Archivforschung in China.

Chinas Präsident Xi Jinping (Porträt Mitte) sieht sich selbst in der Nachfolge Mao Tse-tungs und dessen Erbes verpflichtet. Bild: AFP

Nach Mao Tse-tungs Tod 1976 begann eine staatlich gesteuerte Vergangenheitsbewältigung riesigen Ausmaßes. Hu Yaobang, der Organisationsleiter der KP Chinas, sah sich am Tag seines Amtsantritts vor einem Bergmassiv aus Akten. „Derzeit stauen sich die Fälle wie ein Gebirge, das schwer zu überqueren scheint. Wie hoch sind diese Berge? So hoch wie der Himalaja oder das Tanggula-Gebirge?“ Die sich auftürmenden Fälle waren die Täter- und Opfergeschichten der gerade erst zu Ende gegangenen Epoche. Durch den „Großen Sprung nach vorn“ waren 32 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Die „Kulturrevolution“ forderte mehr als 1,5 Millionen Todesopfer und die gleiche Anzahl an dauerhaft körperlich Geschädigten. Etwa 100 Millionen Chinesen waren direkt politisch verfolgt oder im Zuge von „Sippenhaft“ schikaniert worden.

Vor dem monströsen Unrecht, das die Gesellschaft zerrüttet hatte, wollten Maos Nachfolger nicht die Augen verschließen. Sie machten sich daran, anhand von Gerichts-, Personal- und Parteiakten die Verbrechen aufzuarbeiten, Wiedergutmachung zu leisten und Opfer zu rehabilitieren. Allerdings ließ man die Schuldfrage oft im Ungefähren und verzichtete auf die öffentliche Nennung von Tätern, denn die Erinnerungspolitik verfuhr ambivalent: Die Suche nach der historischen Wahrheit fand – jedenfalls gegenüber der Öffentlichkeit – dort ihre Grenzen, wo sie das Selbstbild und den Machtanspruch der Partei und ihr Ziel der gesellschaftlichen „Heilung“ hätte gefährden können.