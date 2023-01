Geschichte des Krieges : Lassen sich Vernichtungskriege verhindern?

Warum konnten nach 1815 in Europa für ein Jahrhundert Kriege großteils eingehegt werden? Dieter Langewiesche untersucht die Kolonialkriege im Vergleich und zieht düstere Linien, die aus den ersten Tagen der Menschheit in die Ukraine führen.

Dem sterbenden Gallier nachgebildet: Peter Bürgers Denkmal in Düsseldorf-Derendorf wurde vom Niederrheinischen Füsilier-Regiment Nr. 39 gestiftet, um an Regimentsangehörige zu erinnern, die im Vernichtungskrieg gegen Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika gedient hatten. Bild: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Vernichtungskrieg. Das stand bislang für den Angriffskrieg Deutschlands gegen die Sowjetunion. Das Schlachtfeld war nicht zuletzt die Ukraine. Heute wird der Begriff Vernichtungskrieg zunehmend für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verwendet. Dort werden die russischen Soldaten aufgrund ihrer Kriegsverbrechen bereits „die Deutschen“ genannt – vor allem von den älteren Ukrainerinnen und Ukrainern, die schon den Zweiten Weltkrieg erleben mussten.

Vor diesem Hintergrund stellt sich abermals und umso dringlicher die Frage, warum im größten Teil Europas nach dem Ende der Napoleonischen Kriege 1815 einhundert Jahre lang die „Hegung“ des Krieges weitgehend gelang. Danach aber nicht mehr – mit Konsequenzen bis in die heutige Nachrichtenlage. Nicht selten wird auf die europäischen Erfahrungen in den Kolonialkriegen verwiesen. Sie hätten auch die Kriege in Europa verändert. Doch gibt es hier wirklich eine lineare Entwicklung? Dieter Langewiesche stellt sich dieser Frage, indem er vorkoloniale und koloniale Kriege vergleicht – was eher selten versucht worden ist („,Savage War‘ as ,People’s War‘: Nineteenth-Century African Wars, European Perceptions, and the Future of Warfare“, in: The Journal of Modern History, Bd. 94, Heft 3, September 2022 / The University of Chicago Press).

Der lange Weg zum totalen Krieg

Langewiesche gelangt zu überaus wertvollen Ergebnissen – gerade auch mit Blick auf die Zukunft des Krieges in der Gegenwart. Zunächst ruft er in Erinnerung, dass sich der „ungehegte Krieg“ durch die gesamte Geschichte der Menschheit zieht. Zwar habe die moderne Technik die Arten des Tötens verändert und die Zahl der Toten enorm steigen lassen. Aber der ungehegte Krieg habe zu allen Zeiten darauf gezielt, den Gegner zu bekämpfen, indem man die Lebenswelt zerstörte, aus der er seine Fähigkeit zum Kampf schöpfte. Insofern habe sich der Krieg zu allen Zeiten dem angenähert, was man seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert den totalen Krieg nennt.

Um den Ort des Kolonialkrieges in der Geschichte des Krieges zu bestimmen, genügt es für Langewiesche festzuhalten: Die gesamte Gesellschaft ist im totalen Krieg Objekt und Subjekt des Krieges, Ziel und Ressource. Erst die völkerrechtliche Hegung des Krieges breche diese Totalität auf, indem zwischen Kombattanten und Zivilisten unterschieden und der Krieg zur Sache des Staates und seines Militärs erklärt werde. Die Trennung zwischen Zivilisten und Kombattanten sei der Kern des gehegten Krieges. Er setze einen funktionierenden Staat voraus, der auch in Zeiten des Krieges über das Gewaltmonopol verfüge. Dies war nach Langewiesches Beobachtung nicht der Fall, als die osmanische Herrschaft im Balkanraum zusammenbrach. Deshalb habe das dortige Gemisch von Bürger-, Eroberungs-, Sezessions- und Staatsbildungskriegen immer wieder auf die Bevölkerung übergegriffen. Der zeitweilige Sonderweg des gehegten Krieges nach 1815 wurde nach Langewiesches Analyse nur im nichtosmanischen Europa beschritten.

Hinzu kommt eine weitere Beobachtung: Im neunzehnten Jahrhundert bedeutete Vernichtungskrieg etwas anderes als im zwanzigsten – Langewiesche be­schreibt eine Verschiebung von der Vernichtung der Kampfkraft des Feindes in der Schlacht zur Vernichtung der Kriegsfähigkeit seiner Gesellschaft. Dieser fundamentale Wandel sei im Volks- oder Nationalkrieg, wie er als Idee um 1800 entstand, von Beginn an angelegt gewesen – und seine Enthegung ihm gewissermaßen als Programm eingeschrieben. Sie zu verhindern sei in den Kriegen innerhalb Europas nach 1815 ein Jahrhundert lang gelungen, betont Langewiesche. Für den Tübinger Historiker, der am 11. Januar 1943 geboren wurde und bei Beck 2019 das Buch „Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne“ veröffentlichte, ist das eine der großen Kulturleistungen des europäischen neunzehnten Jahrhunderts. Doch im Ersten Weltkrieg sollte sie enden.

In ihren Kolonialkriegen hingegen ha­ben die Europäer diese Hegung von vorneherein nicht versucht, wie Langewiesche feststellt. Dort seien sie auf den enthegten Krieg getroffen, hätten ihn selbst geführt und radikalisiert. Daher sieht er die Verbindung der Kolonialkriege zu den Kriegen im Europa des zwanzigsten Jahrhunderts nicht in einer Übertragung von dort nach hier, sondern in der Besonderheit des Volkskrieges. Dieser sei auf Enthegung angelegt, weil er die gesamte Gesellschaft in das Kampfgeschehen einbeziehen wolle. Genau dies sei in Afrika geschehen, aber schon in den vorkolonialen Kriegen. Sie seien Volkskriege im vollen Wortsinn gewesen, deshalb auch keine gehegten Kriege – im Gegenteil: „levée en masse“ aller Männer, die körperlich zum Krieg fä­hig waren, unter Mitwirkung aller Frauen.

Wie Kriege auch in Europa die Zivilgesellschaft zum Kampfobjekt machen sollten, wenn im Volkskrieg die gesellschaftliche Leistungskraft entschied, hätte man nach Langewiesches Urteil schon in den kolonialen Räumen beobachten können. Die dortigen Kriege hätten in die Zukunft des Krieges blicken lassen – und damit bis in den heutigen Vernichtungskrieg in der Ukraine.