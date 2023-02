Warteschlange am Flughafen Schwechat in Österreich. Bild: dpa

In der sozialen Welt der Fernreisenden gibt es Touristen oberen, mittleren und unteren Ranges. Der Grund dafür liegt in der ungleichen Verteilung der Reisefreiheit, die sich ihrerseits, mindesten in groben Zügen, nach der internationalen Reputation des jeweiligen Heimatlands richtet.

Ordnet man die Reisepässe verschiedener Staaten nach ihrem Gebrauchswert für den Reisenden, stehen an der Spitze die Pässe etwa der Amerikaner, der Kanadier, der Deutschen, die ihrem jeweiligen Inhaber die ungehinderte Einreise in 180 bis 190 Staaten gewähren. Die Pässe der Russen, der Türken, der Kolumbianer leisten dies nur für 110 bis 130 Zielländer, und die Iraner und Inder müssen sich mit 40 bis 60 Destinationen begnügen. Wer also einem der reichen und angesehenen Industriestaaten entstammt, ist praktisch überall willkommen. Bürger armer oder politisch instabiler Länder müssen dagegen ungleich größere Hürden nehmen, um Reiseziele in attraktiveren Regionen zu erreichen.