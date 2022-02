Die „vierte Gewalt“ : Volkes Stimmen

Jedenfalls in der Raumverteilung der Parlamente ist Platz für die sogenannte vierte Gewalt vorgesehen, in Form von Arbeitsplätzen für Journalisten. Im Museum of Australian Democracy im Old Parliament House in Canberra ist ein solches Büro auf dem medienhistorischen Stand der achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts nachgebaut worden. Bild: Wikimedia Commons