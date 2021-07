Sozialforschung : Die Soziologie des politischen Faultiers

Den idealen Staatsbürger stellen wir uns als ebenso aktiv wie diskussionsfreudig vor und als ebenso entschieden wie lernfähig. Er soll eine starke politische Meinung haben, aber keinen ideologischen Fremdenhass zeigen. Wir sagen also ja zu politischer Leidenschaft und nein zu politischer Intoleranz.

In einer viel beachteten Untersuchung über das Verhalten angesichts von politischen Meinungsverschiedenheiten im persönlichen Umfeld hat die amerikanische Politikwissenschaftlerin Diana C. Mutz einst die Frage aufgeworfen, ob diese beiden Präferenzen einander nicht widersprechen: Könnte es nicht sein, dass der politische Aktivismus vor allem unter Gleichgesinnten gedeiht, die sich nach außen hin schwerhörig zeigen, während ein politisch gemischter Bekanntenkreis einem die allzu starken Engagements abgewöhnt?

Schon Paul Lazarsfeld, Ahnherr der soziologischen Wahlforschung, hatte herausgefunden, dass Wählern, die persönliche Freunde und Bekannte auf beiden Seiten des politischen Spektrums haben, die eigene Wahlentscheidung schwerer fällt als anderen. Sie brauchen zum Beispiel länger, um diese zu treffen, und versäumen schon dadurch viele Gelegenheiten, sich mit starken Engagements zugunsten der einen oder der anderen Seite zu zeigen. Und manche bleiben der Wahl dann auch einfach fern.

Am politischem Streit können Freundschaften zerbrechen

In ihren Befragungen hatte Mutz weitere Anhaltspunkte dafür gefunden, dass eine politisch diverse Nahumwelt den politischen Eifer abkühlt. Außerdem legten ihre Daten die folgende Erklärung des Phänomens nahe: Wie jeder weiß, können an politischem Streit persönliche Freundschaften zerbrechen. Gegen diese Gefahr kann man sich schützen, indem man entweder die politische Meinung den Freunden oder die Freunde der politischen Meinung anpasst. Aber was macht derjenige, der zwei politisch entgegengesetzt eingestellte Freunde hat – und beide behalten will?

Die Anpassung der eigenen Meinung an nur einen dieser Freunde hilft ihm nicht weiter, weil sie Nichtanpassung an den anderen wäre. Vor diesem gerät er durch seine Meinungswahl in ein Dilemma: Entweder maskiert er die Meinungsverschiedenheit mit der Gefahr, dass sie später einmal trotzdem bekannt wird. Oder er riskiert einen offenen Streit, der die Freundschaft gefährdet. Beide Schwierigkeiten erspart sich, wer die Extreme der Meinung wie des Mitmachens meidet. Das politische Faultier muss weder lügen noch heftig streiten, es kann einfach auf die Grenzen seines Interesses an politischen Fragen verweisen. Für den immer mal wieder empfohlenen Ausbruch aus der Echokammer wäre demnach der Preis einer relativen politischen Indifferenz zu zahlen. Aber eine hohe Mobilisierung würde bedeuten, dass in sich geschlossene Meinungsgruppen gegeneinander mobilisiert werden.

Entweder Echokammer oder politisches Desintreresse

Dazu passen die von Diana Mutz referierten Forschungen über das Vereinswesen der Weimarer Republik. Historiker haben gezeigt, dass damals auch die scheinbar unpolitischen Vereine nach den politischen Loyalitäten ihrer Mitglieder differenziert waren. Man blieb also auch im Sport oder beim Wandern, in der Lesegruppe oder auf Ferienreisen streng unter sich. Und offenbar waren es solche politisch homogenen Meinungsgruppen und nicht etwa apathische und entfremdete Individuen, die dann auch auf den Nationalsozialismus ansprachen. Hitler konnte seine Anhänger vereinsweise rekrutieren. Ähnlich hat man an der Presselandschaft jener politisch bewegten Jahre ein Vorherrschen der Tendenzblätter vor der unabhängigen Berichterstattung konstatiert – auch dies ein Beispiel für den Zusammenhang zwischen politischem Aktivismus und politischer Abschottung.

Als Mutz ihre Untersuchung vor nunmehr bald zwanzig Jahren publizierte, hielten sich die Klagen über die politische Polarisierung in Amerika noch in Grenzen. Das hat sich seither geändert. Heute gilt das Land als parteipolitisch gespalten, die parteiübergreifende Gesprächsbereitschaft als minimal. Viele setzen ihre Hoffnung nun erst recht auf eine Rückkehr zu balancierter Berichterstattung und offener Diskussion. Wie aber, wenn gerade dieses Programm die politische Aktivität seiner Teilnehmer nur mindern würde, so wie die Untersuchung von Mutz es erwarten ließe? Einen kleinen Lichtblick bietet hier eine unlängst publizierte Meta-Analyse der durch sie ausgelösten Anschlussforschungen: Ein strenger Zusammenhang zwischen der Neugier auf die Meinung der anderen und dem Verzicht auf eigene politische Aktivitäten ließ sich demnach nicht feststellen..