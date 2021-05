Sozialforschung : Die Morgenröte der Twitter-Soziologie

Wer wissen möchte, wie glücklich die Welt gerade ist – und zwar in Echtzeit – , der sollte sich einmal auf der Website hedonometer.org umschauen. Auf Grundlage aller englischsprachigen Tweets wird dort täglich ein Zufriedenheitsindex für die ganze Welt berechnet. Demnach sind wir regelmäßig an Neujahr oder Weihnachten besonders glücklich – am ersten Weihnachtsfeiertag sogar noch ein bisschen glücklicher als an Heiligabend. Und besonders unglücklich waren wir, als das Kapitol gestürmt wurde oder als die Vereinigten Staaten vor einem Jahr die Einreise aus Europa aufgrund der Corona-Pandemie untersagten. Und im Trend werden wir wohl seit 2015 immer unglücklicher.

Diese Glücksmetrik via Twitter ist unterhaltsam, aber doch kaum mehr als eine Spielerei. Denn auch wenn 22 Prozent der Amerikaner auf Twitter unterwegs sind – weltweit sind es nur 0,05 Prozent aller Menschen, und diese sind alles andere als ein repräsentativer Ausschnitt der Erdbevölkerung. Schon der typische amerikanische Twitterer ist nicht der typische Amerikaner, sondern ist nach Angaben des Pew Research Center tendenziell jünger und wählt eher die demokratische Partei als der Durchschnitt. Obendrein weiß niemand so genau, wie sich Themen und Gebaren der Twitter-Texte zu dem verhalten, was ihre Verfasser offline von sich geben.