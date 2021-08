Kulturelle Präferenzen : Die Logik des guten Geschmacks

Wer sich als kultureller Connaisseur darstellen will, versteckt die Rambo-DVD lieber in der Schublade. Bild: dpa

Konsumentscheidungen sind meist nur lose mit Bedürfnissen gekoppelt: Der Mensch muss essen, doch ob beim Imbiss oder im Gourmetrestaurant, hängt vom Einkommen ab, von milieuspezifischen Präferenzen – und davon, welche Vorlieben man anderen gegenüber darstellen möchte. Konsum ist, wenn er nicht verheimlicht wird, immer auch „demonstrativ“. Das gilt für den Restaurantbesuch ebenso wie für Kleidung und für das neue Auto. Der Konsum gibt nicht nur Aufschluss über den gesellschaftlichen Status, sondern er wird auch bewusst genutzt, um bei anderen Eindruck zu schinden. Im Wohnzimmerregal steht Marcel Prousts Epos „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, alle sieben Teile, während die „Rambo“-DVD diskret in der Schublade schlummert.

Doch der Zusammenhang zwischen Kulturpräferenz und Schichtzugehörigkeit ist vielschichtig, und nach Meinung vieler Beobachter ist er in den letzten Jahrzehnten komplexer geworden. Ein „Bildungsbürgertum“ kennt man aus der Literatur, aber man hätte Schwierigkeiten, es anhand aktueller literarischen Vorlieben zu beschreiben. Milieus lassen sich oft kaum anhand ihres kulturellen Repertoires voneinander unterscheiden – schon allein deshalb, weil es vorkommt, dass man Proust und Stallone, Beethoven und AC/DC im selben Haushalt findet. So zeigt die kultursoziologische Forschung, dass soziale Distinktion, die primär auf der Ablehnung bestimmter, als minderwertig betrachteter Genres beruht, gegenüber der kulturellen Omnivorie an Boden verloren hat: Nicht die Konzentration auf einen engen Kanon, sondern die breite Rezeption vieler unterschiedlicher kultureller Objekte ist ein Anzeichen eines gehobenen sozialen Status.

Der gehobene Geschmack diskriminiert kein Genre

Was Distinktion vor diesem Hintergrund bedeutet, untersucht ein nordamerikanisches Forscherteam in einer kürzlich veröffentlichten Studie. Sie gehen von der These aus, dass der gehobene Geschmack sich durch eine widersprüchliche Kombination von Demokratie und Distinktion auszeichnet: Einerseits ist er inklusiv, anti-elitär und kosmopolitisch, andererseits exklusiv, anspruchsvoll und gebildet. Die Autoren vermuten, dass dieser Widerspruch auf die gleichzeitige Inanspruchnahme von zwei Ebenen kultureller Wertschätzung zurückgeht: erstens die Ebene kultureller Kategorien, wie zum Beispiel Musik, Film und Fernsehen, zweitens die Ebene konkreter kultureller Objekte, also Musikgruppen, Filme oder bestimmte Fernsehshows. Kategorien erleichtern eine inklusive Orientierung, die Offenheit für unterschiedliche Formen kultureller Produktion signalisiert, während Objekte sich dafür eignen, innerhalb einer Kategorie die „richtigen“ zu prämieren.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Der zeitgenössische gehobene Geschmack zeichnet sich dadurch aus, dass er kein Genre diskriminiert, also nicht nur die klassische Musik, den Dokumentarfilm und die Nachrichten würdigt, sondern auch den Hip-Hop, den Horrorfilm und die Quiz-Show. Doch diese Offenheit für unterschiedliche Genres wird erst durch die Einschränkung auf bestimmte, durch das Publikum und die professionelle Kritik „konsekrierte“, also für besonders wertvoll erachtete Produkte komplettiert. Für eine Kartierung der kulturellen Landschaft greift die Studie auf eine Befragung, Preisverleihungen und das Internetportal „Metacritic“ zurück, um die Urteile des Publikums, der „Peers“ und der journalistischen Kritik abzu- bilden. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Faible für Johnny Cash, den Film­­­­ „Blade ­Runner“ oder die Serie „Mad Men“ mit großer Zustimmung rechnen kann, während man sich – in denselben Genres – mit der „Florida Georgia Line“, „Transformers“ oder „Gossip Girl“ auf kulturell dünneres Eis begibt.

Anhand von Umfragedaten aus den Vereinigten Staaten kann die Studie zeigen, dass Personen mit einem höheren Status tendenziell die vermutete Kombination von Inklusivität auf der Ebene der Kategorien und Exklusivität auf der Ebene kultureller Objekte aufweisen. Ein niedriger Status geht einher mit eingeschränkteren Vorlieben für bestimmte Kategorien und innerhalb dieser für weniger konsekrierte Produkte. Darüber hinaus werden die beiden gegenläufigen Distinktionsformen offenbar auf unterschiedliche Weise gelernt: Der inklusive und demokratische Geschmack wird vor allem in der familiären Sozialisation geprägt, der exklusive und hierarchische hingegen durch die formale Schulbildung. Nützlich ist ihre Kombination in mehrfacher Hinsicht: Sie macht den „richtigen“ Geschmack anspruchsvoller und damit schwieriger zu imitieren; sie eröffnet Anschlussmöglichkeiten für soziale Kontakte aus einem breiten Spektrum; und sie ermöglicht es, dem demokratischen Zeitgeist Tribut zu zollen und dennoch elitär zu urteilen.

Mehr zum Thema 1/

Childress, Clayton; Baumann, Shyon; Rawlings, Craig; Nault, Jean-François (2021): Genres, objects, and the ­contemporary expression of higher-status tastes. In: Sociological Science 8, S. 230–264. DOI: 10.15195/v8.a12.