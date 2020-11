Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass Fingeralphabete künstlich geschaffen sind, meint die Linguistin Annika Herrmann: „Ich würde basierend auf den Fingeralphabeten noch keine finalen Diskussionen über Abstammung der Sprachen an sich führen, das ist zu neu und kaum erforscht.“ Herrmann leitet das Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser an der Universität Hamburg, kurz IDGS, die einzige Hochschule in Deutschland, an der man das Fach „Gebärdensprache“ studieren kann. Fingeralphabete seien ein an der Schriftsprache orientiertes Phänomen, erklärt sie. „Viele taube Senioren nutzen das Alphabet im Alltag gar nicht.“ An dem Hamburger Institut läuft seit mehr als zehn Jahren ein großes Forschungsprojekt, das DGS-Korpus-Projekt, mit dem Ziel, erstmals ein umfassendes, digitales Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache zu erstellen. Dafür haben bereits mehr als 330 Probanden in vielen hundert Stunden von Videositzungen ihre Gebärden und somit ihre Dialekte eingespeist.



Dass es heute nur wenige historische Quellen oder umfassende Wörterbücher für Gebärdensprachen gibt, hängt unter anderem mit der düsteren Geschichte zusammen. Während gegen Ende des 18. Jahrhunderts in ganz Europa Gehörlosenschulen eröffnet wurden, mehr als zwanzig hatten allein l‘Epées Schüler gegründet, erstarkte eine Bewegung von meist hörenden Gelehrten, die sich der „oralen Methode“ verpflichtet sahen. Sie glaubten, das Ziel müsse sein, Taube an die Gesellschaft anzupassen und ihnen unbedingt das Sprechen beizubringen. Was nütze es, sie in Gebärden zu unterrichten, wenn sie sich in der lautsprachlichen Welt nicht zurecht finden könnten? Ein berühmter Vertreter war der britische Erfinder Alexander Graham Bell, dessen Mutter zwar taub war, die es aber stets leugnete. Im schicksalsträchtigen Jahr 1880 wurde auf dem sogenannten Mailänder Kongress für Pädagogen von hörgeschädigten Kindern beschlossen, alle Gehörlosenschulen zu schließen und die Gebärdensprache in Europa zu verbieten. Die London Times titelte daraufhin „Taubheit wird abgeschafft“. An Schulen konzentrierten sich die Lehrer nun darauf, ihren tauben Schülern mit viel Qual das Sprechen zu lehren, statt ihnen Inhalte zu vermitteln. Die Ergebnisse waren katastrophal und wirkten lange nach. Der Psychologe Reuben Conrad zeigte 1979 in Studien, dass taube Kinder im Alter von 16 Jahren so schlecht lesen konnten, wie etwa hörende Kinder mit sieben Jahren. Siebzig Prozent sprachen so schlecht, dass man sie nicht verstehen konnte. „Natürlich wurde die Gebärdensprache weiterhin heimlich genutzt, in den Pausen, auf den Schultoiletten, im Privaten“, meint Herrmann. „Aber die Sprache und damit die Gemeinschaft und deren Kultur, wurde unterdrückt.“