Polnische Geschichtsbilder : Der Ungeist des Rittertums

„Jetzt ist es so weit. Polnischer Übermut will dem Deutschtum zu nahe treten, und ich bin gezwungen, mein Volk aufzurufen zur Wahrung seiner nationalen Güter.“ Dieser Satz stammt nicht aus der jüngst wieder aufgeflammten Debatte um polnische Reparationsforderungen. Ihn sprach am 5. Juni 1902 Kaiser Wilhelm II. bei einem Fest auf der Marienburg. Der Kaiser trug den Ornat der Johanniter, deren Protektor er war. Vier preußische Offiziere waren „im Kostüm der Ritter des Deutschen Ordens“ gekleidet. Anwesend waren auch echte Ritter des Deutschen Ordens, der damals nur noch in Österreich existierte.

Das Zitat findet sich im zweiten Band der fünfbändigen zweisprachigen Reihe „Deutsch-Polnische Erinnerungsorte“, die Hans Henning Hahn und Robert Traba von 2012 bis 2015 herausgegeben haben. Den Kaiser zitiert dort Igor Kąkolewski, der seit September 2018 Trabas Nachfolger als Leiter des polnischen Zentrums für historische Forschung Berlin ist, als eines der vielen Beispiele für die geschichtspolitische Instrumentalisierung des Deutschen Ordens auf deutscher Seite. Kąkolewskis Aufsatz „Deutscher Orden. Verfluchte – Helden“ von 2014 ist bislang einer der wenigen Versuche geblieben, die deutsche und die polnische Überzeichnung des Ritterordens als des Zivilisators des „wilden“ Ostens einerseits und als der Verkörperung des gewaltsamen deutschen „Drangs nach Osten“ andererseits miteinander zu konfrontieren.

Wie kein anderes Thema erschwerte der Deutsche Orden die Verständigung zwischen deutschen und polnischen Historikern auch dann noch, als sie sich Anfang der siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts über die damals gegründete bilaterale Schulbuchkommission anzunähern begannen. Eine gemeinsame Beschäftigung mit den, wie die Polen sie nennen, deutschen „Kreuzrittern“ (Krzyżacy) als Gegenstand der Schulerziehung war beiden Seiten lange zu heikel – bis zur Konzipierung des ersten gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichtslehrbuchs 2010, dessen erste Bände inzwischen erschienen sind.

Das Alte bleibt sichtbar

Auf die erwähnten Anfangsschwierigkeiten hat jetzt, wie schon 2014 Kąkolewski, Jahrgang 1963 und Vertreter der mittleren Generation der dialogbereiten polnischen Historiker, auch sein sechzehn Jahre jüngerer Kollege Adam Kożuchowski in einem Aufsatz hingewiesen, der die polnische Historiographie zu den deutschen Ordensrittern genauer unter die Lupe nimmt („The Devil Wears White: Teutonic Knights and the Problem of Evil in Polish Historiography“, in: East Central Europe, Bd. 26, Heft 1, 2019 / Brill).

Kożuchowski widerspricht der gängigen These, polnische Intellektuelle hätten unter dem Einfluss des in Polen aufkeimenden romantischen Nationalismus die Kreuzritter durchgehend zum Sinnbild eines nationalen deutschen Chauvinismus stilisiert. Auf die polnischen Historiker treffe diese Verallgemeinerung nicht zu. Deren Sicht auf den Deutschen Orden sei nämlich weit stärker durch vormoderne als durch zeitgenössische antideutsche Bilder geprägt gewesen. Gegen die geläufige Rede von der „Erfindung von Traditionen“ gibt Kożuchowski zu bedenken, historische Diskurse glichen Palimpseste, in denen die älteren Schichten sichtbarer seien als die jüngeren.

Negative Stereotype über die Kreuzritter hatten sich schon in der Zeit der Territorialkonflikte zwischen dem Orden und den polnischen Königen um Pommern im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert heraus gebildet. Schon damals wurden die Ordensritter von den Polen als Lügner, grausame und räuberische Mörder sowie als Verräter am Christentum diffamiert; mit ihrer Darstellung als diabolische Gestalten sollte vor allem ihrem Anspruch auf die Missionierung der baltischen Völker die Legitimität abgesprochen werden. Dieser religiös grundierte moralisierende Vorwurf wurde schon in der ersten modernen, 1845 von Stanislaw Kaczkowski veröffentlichten polnischen Monographie über den Orden wiederbelebt.

Ins Marxistische übersetzt

Kożuchowski macht diese Sichtweise noch 1972 bei seinem 2012 verstorbenen Landsmann Marian Biskup aus, der den Orden mitten in der kommunistischen Zeit mit dem ins Marxistische übersetzten religiösen Argument kritisierte, monastische Ideale pervertiert und dadurch den Fortschritt blockiert zu haben. Noch 1986 äußerte Biskup – wichtige Stimme im bilateralen Historikerdialog über das Thema – gemeinsam mit einem Kollegen die Ansicht, dass die betrügerischen und schändlichen Taten der Ritter am geistlichen Charakter ihres Ordens zweifeln ließen.

Die Verteufelung des Deutschen Ordens war geeignet, eine Leitmaxime der polnischen Geschichtsschreibung zu untermauern: Nur die Polen hätten, und dies nur dank des wahren Glaubens und ihrer moralischen Überlegenheit, die baltischen Völker auf friedlichem Wege zu christianisieren vermocht – also dort Erfolge vorzuweisen, wo die korrupten Kreuzritter als brutale Eroberer gescheitert seien.

Im historischen Vergleich charakterisiert Kożuchowski die Deutschordensritter als eine besondere Art von Erbfeind. Sie standen nicht für ganz andere Werte als die Polen, sondern die Polen konnten ihnen vorwerfen, die gemeinsamen Werte verraten zu haben. So zeigt sich im Spiegel des Kreuzritterthemas der Universalismus des polnischen Nationalbewusstseins, in dem Kożuchowski als kritischer Historiker allerdings einen archaischen Zug der Denkungsweise seiner Nation sehen möchte.