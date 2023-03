Ein Filmteam beschäftigte über eine Dekade hinweg Literaturwissenschaftler und Juristen mit einer merkwürdigen Aufgabe: Die Experten sollten ein Drehbuch so umschreiben, dass Urheber- und Persönlichkeitsrechte nicht verletzt würden. „Tyrmand 59“ lautete der Arbeitstitel des Films, der jetzt als „Mister T.“ zu sehen ist. Die Tagebücher Leopold Tyrmands aus den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts sollten die Grundlage bilden: Beobachtungen eines Dichters im stalinistischen Polen. Erben und Nachlassverwalter intervenierten juristisch, wie der Deutschlandfunk berichtete. Der Film löste das Problem durch fiktionale Weichzeichnung. Aus Forscherhand ist ein Kunstwerk entstanden.

Hätten die vom Filmteam engagierten Literaturwissenschaftler es leichter gehabt, wenn sie nicht Fiktionalisierung als Schutzmaßnahme betrieben, sondern in Archiven recherchiert und eine wissenschaftliche Biographie über Leopold Tyrmand geplant hätten? Keinesfalls. Allenfalls hätten sie hoffen dürfen, dass eine spröde Studie, die nur ein Fachpublikum erreicht, die Nachlassverwalter weniger provoziert hätte als ein Film, der via Netflix in die pandemiegeplagten Wohnzimmer gelangt. Dass wir über Leopold Tyrmand so wenig Verlässliches wissen, könnte paradoxerweise nicht zuletzt denen zuzurechnen sein, die sein Erbe am treuesten pflegen wollen.