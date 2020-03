Warum ist es in Italien so schlimm?

Coronavirus-Pandemie : Warum ist es in Italien so schlimm?

Wo Umarmungen die Gesellschaft normalerweise am Leben erhalten: Oxforder Demographen versuchen nun zu erklären, warum sich das neuartige Coronavirus in Italien so stark verbreitete.

„Italia spezzata“ titelte „La Repubblica“ am 21. März 2020: Italien zerbrochen. Das bezog sich konkret auf wenig abgestimmte Verordnungen, Maßnahmen und Zeitpläne, die von Regionen und Kommunen im Kampf gegen Covid-19 erlassen wurden – und meinte zugleich die Tragödie des Landes. Warum gerade wir? Diese Frage stellen sich die Italiener immer wieder: Warum traf das Virus uns zuerst und bisher in Europa am stärksten? Warum haben wir die meisten Toten zu beklagen – seit dem 19. März 2020 mehr als China?

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Zur Erklärung wurden bisher vor allem vier Gründe angeführt. Erstens: Italien ist das Land mit der zweitältesten Bevölkerung der Welt, 23 Prozent der Einwohner sind mehr als 65 Jahre alt; nur in Japan ist der Anteil noch höher (28 Prozent), in Deutschland sind es 21, in den Vereinigten Staaten sechzehn, in China zwölf Prozent. Zweitens: Das Zentrum der Epidemie liegt in der Po-Ebene, dem dichtbesiedelten wirtschaftlichen Zentrum des Landes, wo die Luftverschmutzung besonders hoch ist und viele Menschen unter Atemwegsbeschwerden leiden.

Das Verbot wurde zum Bumerang

Drittens: Italien hat als erstes europäisches Land die direkten Flugverbindungen nach China schon am 31. Januar untersagt; doch das Verbot wurde zum Bumerang, da viele Passagiere daraufhin über andere Länder einreisten und bei der Ankunft in Italien nicht einmal getestet wurden. Viertens: Das öffentliche Gesundheitssystem in der Lombardei ist eines der besten im Land, doch wurden die Mittel für Forschung in den vergangenen zehn Jahren um 21 Prozent gekürzt.

In einer Studie, die am Leverhulme Centre for Demographic Science der Universität Oxford erarbeitet wurde, hat eine Forschergruppe um die Demographin und Epidemiologin Jennifer Beam Dowd nun eine Reihe von demographischen, sozialen und familiären Strukturen, die Norditalien prägen, mit dem Verlauf und der Ausbreitung des Virus in Beziehung gesetzt. Das hohe Durchschnittsalter wird mit der oft großen und intensiven Nähe in Zusammenhang gebracht, die viele Italiener zu ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern haben.

Selbst wenn sie nicht mehr unter einem Dach leben, wohnen sie oft in der Nachbarschaft und sehen sich täglich. Der Generationenkontakt ist eng, Umarmungen und Wangenküsse sind selbstverständlich. Dabei sind, so die neuesten Daten des Nationalen Instituts für Statistik, mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in Norditalien Pendler: Von ihren Heimatorten im Großraum Mailand fahren sie morgens in die Stadt, wo sie Kontakt zu einer internationalen community haben, und abends wieder nach Hause. „Diese Wechselwirkungen, Nachbarschaftsverhältnisse und Pendlermuster dürften“, so formuliert die Studie vorsichtig, „den Ausbruch beschleunigt haben.“ Dass sie die Älteren anstecken, hätten die Jüngeren, da sie keine Symptome zeigten, gar nicht mitbekommen.

Die Hypothese würde auch erklären, warum die ersten Fälle nicht in Mailand, sondern in der Provinz Lodi, in und um die Kleinstadt Codogno, auftraten. Besonders kritisch sehen die Forscher die „Sandwich-Generation“ der Vierzig- bis Fünfzigjährigen, die sowohl für ihre alten Eltern als auch für ihre Kinder sorgen (müssen): Da sie sich nach beiden Seiten schwertun, soziale Distanz zu halten, würden sie leicht Übermittler des Virus. Auch dass sich das Epizentrum der Pandemie von Lodi in die Nachbarprovinz Bergamo verlagerte und dort schon am 13. März mehr als doppelt so viele Fälle (2368 zu 1133) registriert wurden, kann die Studie plausibel machen: Während Codogno am 23. Februar zur roten Zone erklärt wurde, galt die Ausgangssperre in Bergamo, obwohl die Fallzahlen seit dem 24. Februar sprunghaft anstiegen, erst vom 8. März an, als sie auf die ganze Lombardei und vierzehn weitere Provinzen ausgedehnt wurde.

Die Nachricht sickerte bereits am Vorabend durch, und so flohen mehrere tausend Studenten kurzentschlossen aus dem Norden und fuhren zu ihren Familien in den Süden. In der Absicht, sich in Sicherheit zu bringen, brachten sie ihre Nächsten in Gefahr. Ein hoher Anteil der Infizierten in Apulien sind, so wurde inzwischen festgestellt, Eltern von Kindern, die in der Lombardei und Venetien studieren.

„Ist die Familie, die den Sozialstaat ersetzt, die Achillesferse Italiens?“ Diese Frage wurde Valentina Rotondi, die als Post-Doc in Oxford forscht und an der Studie mitgearbeitet hat, in einem Interview des WDR-Programms Radio Colonia gestellt. Die Antwort der Soziologin aus der Lombardei war eindeutig: „Ja! Die Familie ist ein ganz großer Reichtum für die Italiener. Aber ein stärkerer Sozialstaat könnte eine Chance sein.“