Corona-Quarantäne : Wenn der Partner zur Qual wird

Jetzt gibt es gleich die Rote Karte. Was denkt sich ihr Mann eigentlich? Zum dritten Mal diese Woche steht Nadine allein in der Küche und kocht Mittagessen. Beide arbeiten seit einer Woche im Homeoffice. Ihr Mann Tobias schlurfte jeweils erst aus seinem Zimmer, wenn das Essen fertig war, und verdünnisierte sich gleich danach wieder mit der Ausrede „ich habe viel zu tun". Wütend hält Nadine ihn diesmal zurück: „Wir kochen zusammen – hatten wir doch so vereinbart. Ansonsten kochst du für dich selbst.“ Nadine ist 39 und Managerin; ihr Mann ist 40 und arbeitet in der Finanzbranche. „Der Moment war gut, um klare Fakten zu schaffen“, sagt sie später. Man wisse ja nicht, wie lange die Krise noch dauere.

„So manch ein Paar wird den Härtetest nicht überstehen, und andere werden gestärkt aus der Krise hervorgehen“, sagt Guy Bodenmann. Der Lehrstuhlinhaber der Klinischen Psychologie an der Universität Zürich forscht seit Jahrzehnten über Paarprobleme. Er erforscht, wie man solche Probleme lösen und wie man sie verhindern kann. Ein plötzliches, tägliches Zusammensein auf engem Raum sei für viele Paare erst einmal ungewohnt. Man kann nicht mehr wie bisher seinen Hobbys nachgehen, man trifft keine Freunde und auch keine Kollegen. Hinzu kommt die Sorge, wie lange die Situation noch dauert, ob man selbst oder jemand aus der Familie krank wird und ob das Geld reicht.