Seitdem die Firma OpenAI die Software ChatGPT zugänglich gemacht hat, reden alle entweder mit dem oder über den Chatbot. Die einen zeigen sich beeindruckt von seinen Fähigkeit, Anfragen in natürlicher Sprache zu beantworten. Andere monieren die Grenzen seiner Problemlösungskompetenz. Zuweilen scheitert er an einfachen Rechenaufgaben, während Wissensfragen durchaus auf dem Niveau einer studentischen Hausarbeit beantwortet werden.

Das liegt daran, dass es sich gar nicht um eine Simulation von Intelligenz, sondern von Sprache handelt: Die Software kann aufgrund des Trainings mithilfe eines riesigen Textkorpus ziemlich gut vorhersagen, welche Verkettungen von Wörtern besonders wahrscheinlich sind – und auf diese Weise verständliche und meist auch sinnvoll erscheinende Sätze und Texte formulieren. Maschinelles Lernen erreicht ein Niveau der Sprachverarbeitung, das menschliche Fähigkeiten gut nachahmen kann – zumindest bei der Reproduktion und Rekombination von Wissenselementen. ChatGPT schnitt beispielsweise bei der Beantwortung einer Frage aus ei­nem MBA-Kurs der Wharton School ebenso gut ab wie bei einem amerikanischen Juraexamen, dessen Aufgaben die KI in Teilen bereits auf einem Niveau lösen konnte, das zum Bestehen des „Bar Exam“ reichen würde.

Simulierte Kommunikation kann auch überreden

Doch Kommunikation erschöpft sich nicht in der Reproduktion von Wissen. Beschränkten sich die Fähigkeiten der KI darauf, Wikipedia und andere Textquellen prägnant und halbwegs korrekt zu­sammenzufassen, wäre man von ernstzunehmender Kommunikationsfähigkeit immer noch weit entfernt. Zu dieser gehört, dass Kommunikation nicht nur informieren, sondern auch überzeugen kann: Wenn etwas mitgeteilt wird, kann man zustimmen oder ab­lehnen.

Die Auswahl von Informationen, aber auch Manipulation und Täuschung können die Chancen auf Zu­stimmung erhöhen. Mit der Wahrheit nimmt ChatGPT es ohnehin nicht so genau: Informationen werden oft „kreativ“ verknüpft oder ergänzt, zum Beispiel Lücken per Extrapolation ge­füllt, Bezugstexte erfunden oder Autoren hinzugefügt. Trotzdem würden wir nicht unterstellen, dass eine Täuschungs- oder Manipulationsabsicht vorliegt – denn man wüsste nicht, wo­zu.

Doch auch wenn die KI von niemandem dazu genutzt wird: Können maschinell erzeugte Texte kommunikativen Einfluss auf andere ausüben? Forscher der Stanford University ha­ben dies nun am Beispiel politischer Kurztexte untersucht: In drei Experimenten wurden knapp 5000 Teilnehmer gebeten, ihre Unterstützung für politische Programme vor und nach dem Lesen eines meinungsbildenden Textes zu bewerten. Die Botschaften wurden entweder vom Sprachmodell GPT-3 (auf dem auch ChatGPT beruht) oder einem Menschen geschrieben, oder sie wurden von einem Menschen aus fünf KI-Texten ausgewählt.

Tatsächlich konnten die maschinell generierten Texte die Unterstützung für politische Vorhaben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe steigern. Bei Entscheidungen über Waffengesetze, CO₂-Steuer, Rauchverbot, Steuervergünstigungen für Familien, Elternurlaub und Wählerregistrierung war der Überzeugungseffekt ähnlich groß wie bei menschlichen Botschaften. Die Teilnehmer sahen ohnehin nur geringe Unterschiede zwischen Mensch und Maschine: Die „Autoren“ wurden als ähnlich durchsetzungsfähig, klug und mitfühlend eingeschätzt. Eine Umfrage im Anschluss an eines der Experimente bestätigte, dass eine Mehrheit von über 90 Prozent der Teilnehmer nicht daran zweifelte, dass die Nachrichten von Menschen geschrieben worden waren.

Doch in einigen Punkten kamen sie zu unterschiedlichen Einschätzungen: Die Empfänger von KI-generierten Nachrichten bewerteten den Autor als sachlicher und weniger wütend, aber auch als austauschbarer. Außerdem beruhten die KI-generierten Texte seltener auf anschaulichen Geschichten. Doch diese Unterschiede führten nicht dazu, dass die KI als weniger überzeugend wahrgenommen wurde – obwohl sie im Durchschnitt sogar längere Wörter und einen komplexeren Wortschatz verwendete. Die Autoren regen daher eine Regulierung der KI-Nutzung an, um Missbrauch zu verhindern. Angesichts der Schwierigkeit, von einer KI produzierte Texte überhaupt zu erkennen, würde dies mindestens eine Kennzeichnungspflicht entsprechender Inhalte vo­raussetzen. Man weiß allerdings nicht, ob dies auf Seiten der Rezipienten das Misstrauen steigern würde – oder so­gar als Gütesiegel missverstanden werden könnte: Denn sachlicher, so lassen sich die Forschungsergebnisse interpretieren, argumentiert am Ende die Maschine.