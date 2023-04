Aktualisiert am

In einer Festschrift für Jan Philipp Reemtsma untersucht Alexander Kluge, wie Kriege durch Kapitulationen beendet werden können. Die welthistorische Durchsicht erinnert immer wieder an die Nachrichtenlage aus dem Osten Europas.

Er gibt so schnell nicht auf beim Versuch, die streitende Welt zur Vernunft zu bringen: Alexander Kluge im Wiener Stadtkino. Bild: Picture Alliance

Kapitulation. Damit kennen sich die Deutschen aus – nach zwei Weltkriegen. Zumindest meinen das einige. Aktuelles Beispiel ist die Ukraine. Ihr werden gerne Ratschläge erteilt, wie sie am besten vor Russland kapitulieren kann. Zu Ostern kam derlei wieder auf den Märschen der „Friedensbewegung“ zur Sprache – im von Nato und Europäischer Union geschützten Deutschland.

Doch wie kapituliert man eigentlich? Und dann auch noch erfolgreich? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Alexander Kluge geht solchen Fragen in einem Streifzug durch die Kriegsgeschichte nach: „Vertrauen inmitten von Gewalt“ lautet der vielsagende Titel seiner „Geschichten zum Thema Kapitulation“, erschienen in einer Festschrift für Jan Philipp Reemtsma, her­ausgegeben von Susanne Fischer, Gerd Hankel und Wolfgang Knöbl („Die Gegenwart der Gewalt und die Macht der Aufklärung“. Zu Klampen Verlag, Springe 2022. 1006 S., geb., 68,– €).