Mark Levin, der Entdecker der Chemie-Schere, in seinem Labor an der University of Chicago. Bild: Jean Lachat, University of Chigago

Manchmal braucht es einen Visionär und eine Wunschliste, damit ein Forschungsgebiet vor­ankommt. Das gilt auch für die organische Chemie und ihren lang gehegten Wunsch nach Methoden, mit denen sich das organische Grundgerüst nach seiner Fertigstellung präzise editieren lässt, ohne dass das Molekül von Grund auf neu synthetisiert werden muss. Der Visionär ist in diesem Falle der Chemiker Mark Levin von der University of Chicago in Illinois. Den Wunsch nach Methoden für die präzise Editierung fand er vor fünf Jahren auf einer publizierten Wunschliste für die organische Chemie, als er nach einem einträglichen Thema für seine Forschung suchte.

Der Gedanke, Verfahren zu entwickeln, mit denen sich einzelne Atome nachträglich und ohne größeren Aufwand in einem fertigen Grundgerüst verändern lassen, elektrisierte Levin, denn diese Techniken gäben Chemikern die Möglichkeit an die Hand, schneller und kostengünstiger weitere und bessere Varianten eines Moleküls herzustellen. „Eigentlich lag das Problem auf der Hand“, sagt Stefan Bräse, Professor für organische Chemie am Karlsruher In­stitut für Technologie, „trotzdem schien sich damals niemand dafür zu interessieren, weil die Editierung der Seitenketten im Fokus stand, also periphere Veränderungen an der Molekülstruktur. Heute steht die Editierung des Grundgerüsts im Fokus. Sie ist zu einem richtigen Hype geworden.“ Bräse gehört zu den Ersten in Deutschland, die mit eigenen Veröffentlichungen auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht haben. Der Wissenschaftsjournalist Mark Peplow fasste die aktuellen Entwicklungen kürzlich auch in einem Artikel für die Zeitschrift „Nature“ zusammen.