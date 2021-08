Wissenschaft stärken : Wir müssen die Politikberatung neu aufstellen!

Die Pandemie hat wie in einem Brennglas die Schwachstellen in unserem System aufgedeckt. Sie hat auch gezeigt, wo wir dringend nachbessern müssen. Ein Gastbeitrag.

Am Dienstag, den 10. August, zeigte sich ein vertrautes Bild: Abermals kommen die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder mit der Bundeskanzlerin zusammen, wieder einmal werden Beschlüsse gefällt darüber, wie der Pandemie zu begegnen ist. Und ebenso war bereits zuvor absehbar, dass es wieder Diskussionen darüber geben würde, ob die Politik ihre Maßnahmen auf schlüssige Begründungen und insbesondere auf valide Daten stützen kann.

Die Begründungen kann – und sollte – die Wissenschaft geben. Wir haben in Deutschland viele hervorragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das haben uns die vergangenen anderthalb Jahre deutlich gezeigt. Allerdings spiegelt sich diese Expertise allzu häufig noch nicht in der wissenschaftlichen Politikberatung wider. Das ist problematisch sowohl für diejenigen, die beraten, als auch für diejenigen, die beraten werden, und damit für das politische System als Ganzes. Den einen wird vorgeworfen, sie seien für unpopuläre Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verantwortlich. Den anderen wird unterstellt, sie seien der Wissenschaft „hörig“, wählten nach Gutdünken aus und ignorierten unangenehme Stimmen abseits des „Mainstreams“. Dabei sind beide Seiten zutiefst überzeugt, dass der neu entstandene Kommunikationsraum nach ihren Regeln funktioniert: Politik braucht längerfristig gültige und verlässliche Entscheidungen, während Wissenschaft nach Erkenntnisfortschritt kurzfristig neu entscheidet.

Bereits Ende des vergangenen Jahres machte eine Studie des European Council on Foreign Relations deutlich, dass sich die steigende Nachfrage nach Beratung nicht automatisch in eine höhere Wertschätzung wissenschaftlicher Arbeit übersetzt – oder gar in größeres Vertrauen in die Ratschläge und Empfehlungen der Fachleute. Letztlich unterminiert die unterstellte Beliebigkeit das Vertrauen in die Demokratie, denn sie befeuert Vorurteile über politisch Handelnde.

Wie sich der Dialog zwischen Politik und Wissenschaft verbessern lässt

Der Zustand der wissenschaftlichen Politikberatung und das Verhältnis der Politik zur Wissenschaft in Deutschland sind also ein ernsthaftes Problem – nehmen wir es auch ernst. Natürlich gibt es nicht die eine Lösung, um ein ganzes System zu ändern. Aber einige Maßnahmen haben das Potential, es im Dialog mit Wissenschaft und Politik nachhaltig zu verbessern, weit über die aktuelle Pandemie hinaus.

Erstens: Es sollte eine dauerhaft bestehende, interdisziplinäre Struktur zur Politikberatung geschaffen werden, die in Krisenzeiten schnell reagieren und fundierten Rat bieten kann. Eine solche Struktur kann außerhalb von Krisenzeiten Expertise aufbauen und damit Vertrauen schaffen – sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Im Krisenfall kann dann von diesen Reservoirs gezehrt werden. Das Einbinden ganz verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen hilft außerdem, blinde Flecken zu vermeiden, wie wir sie gerade zu Beginn der Pandemie häufig erlebt haben.