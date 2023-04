Es ist ausgerechnet ein Kommunikationswissenschaftler, der die Medien pauschal diskreditiert. „Die Bundesregierung und ihre Propagandisten“ sorgten sich „nicht um uns oder um unsere Liebsten, sondern um ihr Wahrheitsregime“. Oder: Journalisten und Politik könnten „auf ein ganzes Arsenal an Waffen zurückgreifen“. Michael Meyen von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München war in den letzten Jahren mehrfach durch seine Verbindungen zu Verschwörungstheoretikern aufgefallen. Nachdem bekannt geworden war, dass er Mitherausgeber der Zeitschrift „Demokratischer Widerstand“ wird, äußerte sich kürzlich der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) gegenüber der taz: Die Freiheit der Lehre entbinde nicht von der Treue zur Verfassung, zitierte er das Grundgesetz. Und: An Hochschulen sei „kein Platz für extremistisches Gedankengut“.

Die Publikation kann als Querdenker-Zentralorgan angesehen werden: „Wir erleben unter dem Stichwort ‚Corona‘ den Versuch einer terroristischen Diktatur“, schrieb die Redaktion 2021 – in der Pandemie habe es in Deutschland und der EU eine „faschistische Wende“ gegeben, ihre Redakteure würden verfolgt. Die Zeitschrift deutet auch Russlands Krieg um: Im März 2022 hieß es, neonazistische Organisationen seien auf ukrainischer Seite für die meisten der Gräueltaten in der Ukraine verantwortlich. Meyen war selbst zuvor Autor und schrieb etwa, dass „Kräfte“ wie die Politik oder die Wirtschaft, „die die Leitmedien gekapert haben“, alle unter Druck setzten, „die das Corona-Wahrheitsregime in Frage stellen“.