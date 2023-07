Gräfin Bernadotte, seit 1951 bringt Lindau Generationen zusammen. Als Gastgeberin genießen Sie sichtlich diese Interaktion. In diesem Jahr allerdings ist es zum ersten Mal zu so etwas gekommen wie einem offenen Clash der Kulturen, der Jung und Alt gegeneinander aufbrachte. Der langjährige Lindau-Teilnehmer und Chemie-Nobelpreisträger, Kurt Wüthrich, einer aus der Kriegsgeneration, sprach von Diskriminierung der Männer und einem ihn belastenden Klima. Sehen Sie das als Antwort auf Ihren sehr instruktiven Eröffnungsvortrag, in dem Sie zu mehr Geschlechter-Ausgewogenheit aufgerufen haben und in dem Sie auch auf den Verhaltenskodex verwiesen haben, der das Thema Diversität stark macht?

Nach der Äußerung einer Einzelmeinung sollten wir nicht das Narrativ eines Generationen- oder anderen Konflikts bemühen. Ganz im Gegenteil: Die Nobelpreisträgertagungen laden Teilnehmer aus über hundert Ländern ein, jenseits der Grenzen von Alter, Nationalität, Religion, Geschlecht, sozioökonomischem Status und allem, was uns sonst noch trennen mag. Das Programm ist darauf ausgerichtet, neue Erkenntnisse zu ermöglichen, andere Per­spek­tiven zu eröffnen und lebenslange Verbindungen zu schaffen. Diese besondere Aufgabe erfordert Aufgeschlossenheit: Offenheit für Lebenserfahrungen, die sich von den eigenen unterscheiden, für Sensibilität und Mitgefühl, und Offenheit für die Begegnung mit anderen Kulturen. Darüber hinaus erfordert sie Toleranz und die Betonung von Gemeinsamkeiten – auch dann, wenn eine Meinung im Raum steht, die der eigenen widerspricht.

Um Verantwortung der Wissenschaftler ging es also. Aufgehängt an den Themen Klimawandel, Künstliche Intelligenz und Diversität. Diese Schwerpunkte hatten Sie ausgewählt, drei große Gegenwartsdebatten. Was zeichnet für Sie einen verantwortlichen Forscher in den Kontexten aus?

. . . oder eine verantwortliche Forscherin. Tatsächlich hatten wir das Thema verschiedentlich in unserem Programm: mit Jacques Dubochet und Harold Varmus zum Beispiel, auch Martin Chalfie, Elizabeth Blackburn sowie Leland Hartwell. Angesprochen wurden dabei unter anderem die Stichworte offene Wissenschaft, idealerweise sogar mit Datenaustausch in Echtzeit, sowie die Stichworte Teamgedanke und Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft.

Was heißt das für Ihre drei Metathemen?

Es sind die drei Themen, die unser aller Leben verändern werden – und es jetzt schon tun. Nicht nur in Lindau, auch in meinem eigenen Leben treibt mich das an. Wir verursachen mit der Konferenz zum Beispiel ganz schön viele Emissionen, indem wir mehr als sechshundert junge Forscherinnen und Forscher aus aller Welt zu uns bringen. Ich bin es seit Mitte der Neunzigerjahre gewöhnt, in Umweltmanagementsystemen zu denken. Das ist heute das Erste, was man macht, wenn man sich in der Nachhaltigkeit einer Aktivität verbessern möchte. Leider ist unser Emissionsproblem derzeit noch schwierig zu lösen.

Nicht, solange es kein grünes Kerosin gibt . . .

Und selbst dann muss gefragt werden, wie klimaneutral das ist. Dann haben Sie wieder eine andere Diskussion. Wir haben die Herstellung von Kerosin aus landwirtschaftlichen Abfällen am KIT besichtigt. Sie haben dann aber auch CO 2 -Emissionen und brauchen einfach viel Energie, um das Biokerosin herzustellen. Jedes nicht emittierte CO 2 und jede nicht verbrauchte Energie ist die klimafreundlichste.

Wie kommen Sie runter von den Emissionen?