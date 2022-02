Wegen Ukraine-Krieg : Kein Gas, kein Öl, keine Kohle – das muss nun getan werden

Heinrich Ludger Keizer

25.02.2022 - 17:35

Wenn man den Beitrag liest, dann gibt es nur hilflose Vorschläge von "Experten". Warum fordert niemand das naheliegenste? Warum lassen wir sichere AKWs nicht weiterlaufen? Wenn wir die bis nächstes Jahr abschalten, wird die Versorgungslücke noch größer. Wie soll sie geschlossen werden? Jedenfalls nicht mit noch mehr Windmühlen und PV-Anlagen. Auch die Zusammenarbeit mit Afrika ist sehr zu begrüßen. Aber was bringt uns das in der derzeitigen Situtation? Selbst wenn es in Afrika genug Energie gäbe, wie kommt sie hierher? Wir sind ja nicht mal in der Lage eine Stromtrasse von Nord nach Süd in vernünftiger Zeit zu bauen. Da wir in nächster Zeit ohne Gas nicht auskommen, sollten wir neue Lieferanten finden, z.B. Iran. Wärmepumpen für Altbauten sind jedenfalls keine Lösung. Auf jeden Fall sollten wir die Kohlekraftwerke betriebsbereit halten, wenn der gar nicht so unwahrscheinliche Fall der Versorgungskrise eintritt.