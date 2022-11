Globale Expertenumfrage : Die Coronakrise wirkte als Dialog-Booster

Aktualisiert am

Mit Corona fanden sich Forschende plötzlich auf den öffentlichen Turnierplätzen der Meinungen wieder. Das hat ihre Kommunikation verändert – und weist den Weg in die Zukunft. Ein Gastbeitrag als Fazit einer globalen Umfrage.

Wagen wir einmal die These, dass gerade so etwas entsteht wie eine neue Landschaft für Wissenschaft und Forschung. Sie ist einerseits geprägt von der Notwendigkeit und auch der Erfahrung erfolgreicher globaler Zusammenarbeit und andererseits von den Disruptionen als Folge internationaler Konflikte und Systemkonkurrenzen. Die Pandemie hat gezeigt, dass die weltweite Forschungsgemeinschaft angesichts globaler Krisen in beeindruckender Weise zusammenarbeiten und Lösungsbeiträge dafür liefen kann.

Sie hat auch dazu geführt, dass das öffentliche Interesse an Wissenschaft und Forschung zunahm wie wohl selten zuvor. Mit einem Mal liegt die unverzichtbare Rolle nicht nur von Forschung selbst, sondern auch des vernünftig-verständlichen Redens über sie offen vor aller Augen – die Vertrauenswerte steigen, und Forscherinnen und Forscher finden sich unverhofft als Personen des öffentlichen Lebens sowohl auf den Titelseiten und in den Hauptnachrichten als auch in den Zentren der Macht wieder, wo eine verunsicherte Politik dringend auf hilfreichen Rat hofft.