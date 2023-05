Aktualisiert am

Der schwimmende Terminal für Flüssiggas (LNG) Höegh Gannet am Kai des Elbehafens Brunsbüttel Ports. Bild: dpa

Im Vergleich zu Kohle und Erdöl gilt Erdgas als emissionsarmer fossiler Energieträger. Für Ex-Kanzlerin Angela Merkel war es „Brückentechnik“. In der Tat ist der CO 2 -Fußabdruck von Erdgas nur etwa halb so groß wie der von Braunkohle, dem stärksten Emittenten. Die EU-Kommission sieht deshalb den Bau von Gaskraftwerken neben der Nutzung der Kernkraft als grüne Investitionen.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft".