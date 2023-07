In Lindau treffen sich jedes Jahr Nobelpreisträger – und viele hundert Nachwuchswissenschaftler. Vier der jungen Forscher erzählen von ihrer Arbeit und darüber, was sie bewegt.

Zweifel und Tiefs sind normal

Frau Op de Beeck, woran forschen Sie?

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Ich mache als Biowissenschaftsingenieurin einen Postdoc an der Universität Antwerpen und forsche an Patienten, die an ob­struk­tiver Schlafapnoe leiden. Denen versuche ich mithilfe von Datenanalysen schneller zu einer optimalen Therapie zu verhelfen. Genauer gesagt schaue ich auf diagnostische Schlafstudien, um den Erfolg von Therapien vorauszusagen.

Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Lindau gekommen?

Ich habe gehofft, Menschen aus anderen Disziplinen kennenzulernen. Und natürlich auch, mit Nobelpreisträgern zu interagieren, um einen Eindruck zu haben, wie deren Leben verlaufen ist und was sie hierhergebracht hat. Das hat wunderbar funktioniert.

Gab es schon eine entscheidende Einsicht?

Eine schwierige Frage. Gestern war ich bei einem Austausch mit Emmanuelle Charpentier. Sie war sehr offen hinsichtlich ihres Weges und auch der Kämpfe, die sie zu bewältigen hatte. Von ihr zu hören, dass Zweifel und Motivationstiefs normal sind, dass aber das Wichtigste ist, den Willen zu haben, zu forschen, das war eine wirklich schöne Einsicht.

Gibt es eine Generationenlücke zwischen Nachwuchswissenschaftlern und Laureaten?

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen unserer Generation und den vorherigen. Es gibt bereits einen Unterschied zwischen den jüngeren und den älteren Nobelpreisträgern. Entscheidende Kämpfe früherer Generationen haben sich weiterentwickelt, während unsere vor neuen steht.

Gibt es ein Thema, das im offiziellen Programm Ihrer Meinung nach zu kurz kam?

Work-Life-Balance könnte so ein Thema sein. Es wurde zwar schon etwas berührt, aber ich glaube, dass das etwas ist, mit dem viele junge Forscher zu kämpfen haben.

Ist das Thema denn heute wichtiger als früher?

Im Rückblick neigt man dazu, Opfer zu akzeptieren, weil man das Resultat der harten Arbeit sieht. Die Zeit meiner Doktorarbeit war zum Beispiel nicht einfach, aber rückblickend würde ich sagen: Es hat Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Andererseits hat sich die Welt massiv verändert. Sie ist viel mobiler geworden, jeder ist jederzeit erreichbar. Ich glaube schon, dass die jungen Wissenschaftler heute mit dem Thema stärker konfrontiert sind als frühere Generationen.

Es gibt einen Survivorship-Bias

Herr Upmeier zu Belzen, woran forschen Sie?

Ich bin Doktorand am Berlin Institute of Health in der Charité in der Gruppe von Roland Eils und arbeite daran, mithilfe von Machine Learning genetische Krankheitsrisiken aufzuklären. Anhand großer Datensätze trainieren wir neuronale Netzwerke darauf, für einzelne Personen das Risiko beispielsweise für Diabetes oder koronare Herzerkrankungen vorherzusagen. Damit könnte man dann etwa Interventionen wie häufigere Vorsorgeuntersuchungen oder eine andere Ernährung planen.

Sind Nobelpreisträger anders als andere Wissenschaftler?

Ich glaube schon. Sie verbringen teils viel Zeit auf Podien und in der Politikberatung. Insofern können sie zur größeren Perspektive auf die Wissenschaft mehr beitragen, als wenn ich in der Uni an die Tür eines Professors klopfe.

Motivieren Sie die Entdeckungsgeschichten der Forscher?