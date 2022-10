Vervielfachung der Kosten : Energiekrise und Inflation bremsen die deutsche Spitzenforschung aus

Im Institut des Quantenphysikers Immanuel Bloch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München sind die neuen Zahlen der zu erwartenden Strompreisänderungen gerade auf den Tisch gekommen. Bei einem Jahresbudget von etwa zwanzig Millionen Euro werden sich allein die Stromkosten verdreifachen und künftig rund drei Millionen Euro betragen. „Bei den neuen Stromkosten- und Lohnsteigerungen rechnen wir mit einer Kürzung im verfügbaren Budget für 2023 in der Größenordnung von fast 30 Prozent“, sagt Bloch. Das Institut werde sparen müssen „wo es geht“, wo genau aber, sei noch nicht klar. Heißt: Manche Projekte werde man nicht starten können, manche müsse man vielleicht verzögern.

„Ich hoffe nicht, dass wir das Institut für ein paar Monate stilllegen müssen.“ Für diese Woche ist eine „Notfallsitzung“ angesetzt worden. Investitionen und Sachmittelausgaben werden wohl stark zurückgefahren werden müssen. Ob unter Umständen laufende Experimente auch abgebrochen werden? Das könne passieren, wenn Teile der Anlage oder Geräte kaputtgehen und dann nicht ersetzt werden können.

In der gesamten Max-Planck-Gesellschaft, die in den vergangenen drei Jahren allein fünf Nobelpreise zu ihren Erfolgen zählen konnte, werden in den kommenden Tagen und Wochen einige Würfel zur näheren Zukunft vieler ihrer 86 Institute und Forschungseinrichtungen fallen. „Wir wissen schon heute, dass wir nächstes Jahr allein an Stromkosten mindestens hundert Millionen Euro an Mehrkosten haben werden“, sagt Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft.

2024 und 2025 sollen sich nach den MPG-Szenarien die Preise wieder entspannen, aber dennoch hoch bleiben. Über drei Jahre gesehen kalkuliert man in München am MPG-Hauptsitz mit mindestens 400 Millionen Euro Strommehrkosten. „Solche Summen haben wir gar nicht zur Verfügung“, sagt Stratmann, die „überjährigen Mittel“ von 160 Millionen Euro – Gelder für Baumaßnahmen, die eigentlich verplant, aber noch nicht abgeflossen sind – werde man im Wesentlichen im nächsten Jahr für die Deckung der Stromkosten ausgeben müssen. Den Personalhaushalt kann man nicht einfach abbauen, auch die Doktoranden mit Dreijahresverträgen könne man nicht kurzfristig entlassen. „Deshalb werden wir im nächsten Jahr vorgeben, dass jedes In­sti­tut massive Energiesparmaßnahmen einführen muss“, so Stratmann.

Am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, das vor Kurzem erst einen neuen 45 Millionen Euro teuren Superrechner bekommen hat, stünden die Mittel für die hohen Energiekosten derzeit nicht zur Verfügung, um den Rechner durch das Klimaforschungskonsortium wie geplant zu betreiben. „Ich habe wirklich Sorge, dass der Rechner nur zu einem geringen Teil ausgelastet werden kann“, sagt Stratmann. Die Gesellschafter säßen jetzt zusammen und überlegten, welche Kostensteigerungen überhaupt noch zu tragen seien. „Im Moment ist die Vorstellung, dass man das Gerät um zwanzig Prozent zurückfährt.“

Der Nachwuchs muss die bittere Energiesuppe auslöffeln

Die Sparmaßnahmen würden zusammen genommen dazu führen, dass auch Projekte stillgelegt werden müssten. Zum Ende des kommenden Jahres werden nach diesem Szenario die „Reserven“ der Max-Planck-Gesellschaft aufgebraucht. „Im übernächsten Jahr muss man damit rechnen, dass die Max-Planck-Gesellschaft um zehn bis fünfzehn Prozent schrumpfen muss.“ Heißt: Weniger Institute, weniger Direktoren. Stratmann geht von einer Finanzierungslücke in den nächsten Jahren von fünf bis sechs Prozent aus. Der vom Staat zugesagte Aufwuchs von jährlich drei Prozent reiche nicht aus, die Inflation auszugleichen, die derzeit bei gut zehn Prozent liegt und die nach Expertenansicht „für einen überschaubaren Zeitraum“ über drei Prozent liegen werde.