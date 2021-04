Die Elitenschule ENA : Die Praxis des Partisanen

Wie viele Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben wohl von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer gehört? Jeder Franzose dagegen kennt die École nationale d’administration und insbesondere deren Abkürzung ENA, denn dieser Institution eilt der Ruf voraus, das Personal für die Schaltstellen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung auszubilden. Fürsprecher wie Gegner erliegen regelmäßig dem Je ne sais quoi der Machtausübung und schauen gebannt auf diese Einrichtung, sei es, um dort die selbstlose Amtsavantgarde der Französischen Republik zu erblicken oder um das abgekartete Spiel eines verschworenen Entscheidungsträgerkartells zu geißeln.

Wollte man die herausragende Stellung dieser Einrichtung auf deutsche Verhältnisse übertragen, müsste man sich eine alternative Geschichte ausmalen, in der vier der letzten sechs Kanzler, in manchen Regierungen fast die Hälfte aller Bundesminister, reihenweise Abgeordnete im Bundestag, Bundesbankdirektoren, hochrangige Beamte internationaler Organisationen, Dutzende Vorstände von Dax-Unternehmen, Intendanten der Fernsehanstalten, der Leiter der Staatsbibliothek in Berlin, wichtige Museumschefs und Hochschulrektoren in schon damals exklusiver Runde an ein und derselben Alma mater ihre akademische Ausbildung genossen hätten. In zahlreichen Ländern schossen Verwaltungsakademien aus dem Boden, die dem Modell der ENA nacheiferten: ein außerordentlich erfolgreicher Fall administrativen Technologietransfers.