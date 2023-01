EU-Chemikalienstrategie : Giftfreies Europa im Zuge des „Green Deal“?

Die europäischen Umwelt­organisationen machen Druck. Sie fordern die EU-Kommission dazu auf, endlich europaweit alle per- und polyfluorierten Alkylverbindungen, PFAS genannt, zu verbieten. Denn diese Substanzen, die in zahlreichen Alltagsprodukten stecken, sind schwer abbaubar und können sich in der Umwelt und im Körper anreichern. Deshalb dürften PFAS nicht länger in Europa produziert und verarbeitet werden, so das Argument. Die Umweltverbände dürften mit ihrer Forderung bei einigen Umweltministern der EU-Mitgliedsstaaten, vor allem auch in der EU-Kommission, auf offene Ohren treffen, allen voran bei Frans Timmermans.

Denn der Kommissar für Klimaschutz und Kommissionsvizepräsident gilt als einer der Initiatoren der im Herbst 2020 beschlossenen „Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“. Diese ist eine Säule der „Green Deal“-Klimainitiative der Kommission. Ihr Ziel ist es, die vor 15 Jahren in Kraft getretene europäische Chemikalienverordnung REACH zu verschärfen. Man will möglichst alle giftigen und hormonverändernden Stoffe, sogenannte endokrine Disruptoren, sowie langlebige und krebsverdächtige Substanzen aus den Alltagsprodukten verbannen. Bis 2050 will man auf diese Weise ein schadstofffreies Europa schaffen. Ganz oben auf der Agenda stehen Weichmacher und die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen.